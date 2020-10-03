Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti.
|03 Ekim 2020 15:28
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Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti.
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı (92), bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Fırıncı, bu sabah hayatını kaybetti. Mehmet Fırıncı için yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Fırıncı'nın Eyüp Sultan Camii haziresine defnedileceği öğrenildi.
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