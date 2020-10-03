'Tehlike altındayız' demişti 2 ay sonra hayatını kaybetti
|03 Ekim 2020 15:29
|+Aa- Yazdır
İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Canlı yaklaşık 2 ay önce DHA'ya konuşmuştu. İstanbul'da hastanelerden toplanan atıklarını imha eden İSTAÇ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Canlı, tesiste çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirtmişti.
Mustafa Canlı, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları kadar bizler de tehlike altındayız. Her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geliyor. Alınan tedbirler sayesinde de bugüne kadar hiçbir çalışanımız enfekte olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istemişti.
Bu uyarıları yapan Mustafa Canlı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle iki hafta tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı
03 Ekim 2020 15:46
|Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 15:28
|Uzmanından rüzgarlı havada 'sosyal mesafe' uyarısı
03 Ekim 2020 14:07
|Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı bu tarihte seferlere başlıyor
03 Ekim 2020 12:53
|Ozan baba ile popçu oğlunun atışması
03 Ekim 2020 12:01
|Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
03 Ekim 2020 11:10
|En acı tesadüf Kubilay'a 'Can' oldu
03 Ekim 2020 10:53
|Dizide kız kaçırma sahnesini gerçek sanıp, sete daldı
03 Ekim 2020 10:43
|Otomobile çarpan motosiklettekiler ölümden döndü
03 Ekim 2020 09:55
|Babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı
03 Ekim 2020 09:43