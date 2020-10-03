Beyoğlu sokaklarında merdivenler tabloya dönüştü
|03 Ekim 2020 15:44
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Beyoğlu Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkılarıyla cadde ve sokakların daha güzel görünmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ve eski mezunları Osman Hamdi Bey'in 'Mimozalı Kadın' adlı eserini Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki Enli Yokuşu'nun merdivenlerine resmettiler.
"GENÇLERİMİZ BÜTÜN HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ"
"Beyoğlu'ndaki sokakların ve merdivenlerin güzelleştirilmesi için çalışmalarımız var" diyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'ndaki sokakların ve merdivenlerin güzelleştirilmesi adına çalışmalarımız var. Aynı zamanda üniversitelerimizle yapmış olduğumuz iş birliklerimiz söz konusu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizle Beyoğlu'nda bulunan Enli Yokuş'a neler yapabiliriz diye istişare ettik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizin kurucusu Osman Hamdi Bey'in 'Mimozalı Kadın' eseri üzerinde karar kıldık. Daha sonra üniversitemizin gençleri bütün hünerlerini göstererek 'Mimozalı Kadın' eserini buraya resmetti. Beyoğlu'nda bulunan bu tür merdivenleri gençlerimizle el ele vererek sanat ve kültürle buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri Furkan, Serkan ve Kadir'i tebrik ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkardılar. Beyoğlu Belediyesi olarak gençlerimizle yürüyeceğimizi söylemiştik. Enli Yokuşu'ndaki 'Mimozalı Kadın' eseri de bunun çok güzel bir örneği oldu" dedi.
"GENÇLERİMİZİN HAYAL GÜCÜNÜ SOKAKLARA YAYMAK İSTİYORUZ"
Kapımız gençlere her zaman açık vurgusu yapan Başkan Yıldız, "Aynı zamanda öğrencilerimiz yine Galata Üniversitemizin yanındaki merdivenlere uygun gördüğümüz bir eseri nakşedecek. Bizlerde bu şekilde tespit ettiğimiz merdivenlerimizi, sokaklarımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Beyoğlu'nda 16 tane üniversite var. Üniversite öğrencisi gençlerimizin hayal gücünü sokaklara yaymak istiyoruz. Gençlere kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.
"NE MUTLU Kİ BÖYLE BİR PROJENİN İÇESİNDE YER ALDIM"
Projenin temellerinin yaklaşık üç ay önce atıldığını belirten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu Furkan Akan, "Çalışma Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin ortak bir projesidir. Projenin temelleri yaklaşık üç ay önce atıldı. Beyoğlu'nda bulunan Enli Yokuşa nasıl bir güzellik katılabilir diye düşündük ve 'Mimozalı Kadın' eserini seçtik. Sanatla uğraşıyorum ve sanat yapmaya devam etmek istiyorum. Ne mutlu ki böyle bir projenin içesinde yer aldım" diye konuştu.
"TEŞVİKİYE'DEN BU ESERİ GÖRMEK İÇİN GELDİM"
Vatandaş Güler Altındağ, ise "Eseri çalışma aşamasında görmüştüm. Bittiğini öğrendim ve sırf Teşvikiye'den bu eseri görmek için geldim. Eser harika olmuş bu bölgeye güzel bir hava katmış" dedi.
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