Dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı
Erzurum'un Oltu ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı.
|03 Ekim 2020 15:46
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Erzurum'un Oltu ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı.
Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, dilencilik yapan kişiyi yakaladı.
Üzerinden 7 bin 961 lira çıkan dilenciye, Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verildi.
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