Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
|03 Ekim 2020 15:53
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Yıldırım 7️ Operasyonunda;TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 3, 2020
Diyarbakır Lice kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3️ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
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