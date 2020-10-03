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Yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak

 03 Ekim 2020 16:19
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Yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yarından itibaren 8 Ekim'e kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31"

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi genelinde pazar ile perşembe günleri arasında sıcaklıkların 4 ila 6 derece, yer yer 8 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bölge genelinde artacağı belirtildi.

Açıklamada, bölgede sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği kaydedilirken hava sıcaklıklarının 4-8 Ekim'deki artışı şu şekilde aktarıldı:

"4 Ekim Pazar Günü ile 8 Ekim Perşembe günleri arasında bölge genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne) sıcaklıkların 4 ila 6 derece, yer yer 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların, İstanbul 28-33, Kocaeli 29-34, Sakarya 29-35, Yalova 26-32, Tekirdağ 24-33, Kırklareli 27-34, Edirne 27-34 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. "

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta gelecek hafta salı gününden cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak havadan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Anadolu Ajansı
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