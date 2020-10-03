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Teber güdüm kitli bombalar hedefleri tam isabetle vurdu

F-16 uçakları, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.
 03 Ekim 2020 16:21
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Teber güdüm kitli bombalar hedefleri tam isabetle vurdu

F-16 uçakları, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından, Teber Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, "ROKETSAN Teber Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu." ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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