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İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü

Ülke genelinde meydana gelen kadın cinayetleri, 2020'nin 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı- Şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararı yüzde 48, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı- Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik kullanılan elektronik kelepçe uygulaması, yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak
 03 Ekim 2020 16:31
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İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü

Türkiye genelinde yaşanan kadın cinayetleri, yılın 9 aylık döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Sağlık bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında İçişleri Bakanlığının 1 Ocak'ta 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusundaki çalışmalar devam ediyor.

Genelge kapsamında, İçişleri Bakanlığınca, polis sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirlikleri ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Böylece ilgili büro amirliği sayısı 81'den 1005'e yükseltildi.

- 112 bin kolluk personeline eğitim

Polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarında görev yapan 112 bin 478 kolluk personeline, 1 Kasım 2019-1 Ekim 2020 tarihlerinde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.

Söz konusu faaliyetlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildi. Yıl sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor.

Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, geçmişte polis merkezlerindeki görevli personelce yapılırken, bu yıl ocak ayı itibarıyla yeni kurulan birimlerde görevli ve alanında eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlandı.

İlgili kanun kapsamına giren ancak yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilen tehdit, hakaret gibi olaylara ilişkin müracaatların yeni kurulan birimlerde titizlikle ele alınması sağlandı.

- Koruyucu tedbir kararı yüzde 48, önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı

Eğitimli kolluk personelince doldurulan "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu" doğrultusunda risk analizlerinin daha etkin yapılması mümkün hale geldi.

Bu sayede 2020'nin 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararı yüzde 48, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı.

Kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Destek (KADES) uygulaması, İçişleri Bakanlığınca 2018'de hizmete girdi.

Uygulamayı bugüne kadar 536 bin 291 kişi indirdi. 42 bin 802 kadın, acil durumlarda ihbarda bulundu. Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarlar da kolluk kuvvetlerince değerlendirildi ve olaylara müdahale edildi.

Alınan tedbirlerin sayesinde, bu yılın 9 ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında kadın cinayetlerinde yüzde 29'luk bir düşüş sağlandı.

Bu yılın eylül ayıyla bir önceki senenin aynı dönemi mukayese edildiğinde ise azalış yüzde 42 oldu.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2018 yılı verilerine göre, 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında küresel ortalama 13, Avrupa kıtası ortalaması 7 iken Türkiye ortalaması ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

- Elektronik kelepçe yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları arasında imzalanan "Pilot Uygulama İş Birliği Protokolü" kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesindeki Elektronik İzleme Merkezi'ndeki sistemden istifade edilerek Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Aydın, Eskişehir, Denizli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya ve Trabzon olmak üzere 15 ilde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde elektronik kelepçe uygulaması hayata geçirilmişti.

Elektronik kelepçe uygulamasıyla 6284 sayılı kanun kapsamında Aile Mahkemeleri hakimlerince verilen kararlara istinaden şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor.

İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor.

İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesi sağlanıyor.

- 182 vakada elektronik kelepçe uygulandı

Uygulama kapsamında, şu ana kadar 182 vakada elektronik kelepçe kullanıldı. Halen 57 vaka, söz konusu merkez tarafından aktif takip ediliyor.

Yıl sonuna kadar İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulacak yeni izleme merkeziyle uygulama, ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
Anadolu Ajansı
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