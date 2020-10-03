Diyanet'ten Ali Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlara açıklama
|03 Ekim 2020 16:37
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Diyanet İşleri Başkanlığı, paylaştığı hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı içeriklerle dini değerleri ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan bir sosyal medya hesabıyla ilgili açıklama yaparak, yalan ve iftiradan ibaret bu paylaşımların dikkate alınmaması hususunda uyarıda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olana kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Ali Erbaş'ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek başkanlığımız ve başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."
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