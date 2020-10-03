Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi
|03 Ekim 2020 16:40
|+Aa- Yazdır
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir süre önce sosyal medya hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımda bulunduğu anımsatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in ise Bakan Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs sözü üzerine, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden." yanıtı verdiği vurgulandı.
Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocuklara moral vermek amacıyla Bakan Selçuk'un başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirtti.
Hazırlanan paketlerin okullara ulaştırılmak üzere yola çıktığını aktaran Güler, şunları kaydetti:
"Fındık bolca enerji demek. Okula yeni başlayan çocuklarımıza moral ve motivasyon amacıyla bu kampanyaya destek verdik. Çocuklarımızın zihin açıklığı içerisinde derslerini başarılı bir şekilde takip etmelerini diliyorum. İnşallah bu öğretim yılında pandemiyi bitirmiş yeni yılda hep birlikte zillerimizi çalarak gireceğimizi umut ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği
02 Ekim 2020 20:26
|İlkokul öğrencileri doğayı 'Orman Okulu'nda öğrenecek
02 Ekim 2020 20:14
|Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
30 Eylül 2020 21:45
|Online derste bağlantı kopunca sınıfı parka taşıdılar
28 Eylül 2020 21:03
|Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu
28 Eylül 2020 11:22
|Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi
27 Eylül 2020 23:00
|Evinde ölü bulunan Müdür Yardımcısı toprağa verildi
27 Eylül 2020 17:40
|Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı
27 Eylül 2020 15:30
|Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor
27 Eylül 2020 11:38
|Veli ve öğretmenler iş birliği yaptı, okula dezenfektan tüneli kuruldu
26 Eylül 2020 14:41