Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti
|03 Ekim 2020 17:10
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Olay, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle TOKİ Konutları E Blok 6'ncı katta meydana geldi. İddiaya göre, 2 gündür kendisinden haber alamayan İbrahim Yaşar Çaylar'ın yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyerek savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerde hareketsiz halde yatarken buldukları Çaylar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. KOAH hastası olan Çaylar'ın geçen çarşamba akşamı fenalaşması üzerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak koronavirüs bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddederek, evine döndüğü belirtildi. İbrahim Yaşar Çaylar'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
TEDAVİYİ REDDETTİ İDDİASI
Çaylar'ın komşusu Mustafa Göçalp, "Tansiyon, şeker ve KOAH hastalığı vardı. Geçen akşam hastaneye kaldırmışlar, tedavi etmek istemişler. Hastanede tedavi olmak istememiş. Koronavirüsten korkuyordu. Kalkmış taksi tutmuş eve gelmiş. Akrabaları da telefonla ulaşamamış. Site yönetimi de polise haber vermiş. Polis de eve girince ölü bulmuş" dedi.
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