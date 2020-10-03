1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan İbrahim Yaşar Çaylar (60), yakınlarının ihbarı üzerine gelen polis tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
 03 Ekim 2020 17:10
+Aa- Yazdır
Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle TOKİ Konutları E Blok 6'ncı katta meydana geldi. İddiaya göre, 2 gündür kendisinden haber alamayan İbrahim Yaşar Çaylar'ın yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyerek savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerde hareketsiz halde yatarken buldukları Çaylar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. KOAH hastası olan Çaylar'ın geçen çarşamba akşamı fenalaşması üzerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak koronavirüs bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddederek, evine döndüğü belirtildi. İbrahim Yaşar Çaylar'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

TEDAVİYİ REDDETTİ İDDİASI

Çaylar'ın komşusu Mustafa Göçalp, "Tansiyon, şeker ve KOAH hastalığı vardı. Geçen akşam hastaneye kaldırmışlar, tedavi etmek istemişler. Hastanede tedavi olmak istememiş. Koronavirüsten korkuyordu. Kalkmış taksi tutmuş eve gelmiş. Akrabaları da telefonla ulaşamamış. Site yönetimi de polise haber vermiş. Polis de eve girince ölü bulmuş" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
03 Ekim 2020 17:22		 Astsubay Çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
03 Ekim 2020 14:43
Kazadan burnu kanamadan kurtuldu, kalp krizinden öldü
03 Ekim 2020 13:23		 Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar
03 Ekim 2020 13:06
Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
03 Ekim 2020 11:57		 14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
03 Ekim 2020 10:57
'Benim olduğum yere mi geldin' kavgası! Arkadaşını öldürdü
03 Ekim 2020 10:17		 Senin gibi koca olmaz olsun! Eşini demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti
03 Ekim 2020 09:22
Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun
03 Ekim 2020 08:48		 Camdan düştü cinayetleri... Hepsi şüpheli
03 Ekim 2020 07:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:22 - 20 yaşındaki Büşra'dan acı haber17:20 - Ders dinleyebilmek için her gün 2500 metreye çıkıyorlar17:14 - Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti17:10 - Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti17:08 - Rusya'nın koronavirüs aşısının ilk sevkiyatı o ülkeye gitti16:40 - Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi
16:37 - Diyanet'ten Ali Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlara açıklama16:35 - Kılıçdaroğlu, Fatih'in portresinin ön gösterimine katıldı16:31 - Doçentlik unvanı geri alma işlemi, 'idari istikrar' ilkesi gereğince iptal edildi!16:31 - İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü16:22 - Bakan Yardımcısı, 81 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü16:21 - Teber güdüm kitli bombalar hedefleri tam isabetle vurdu
16:19 - Yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak15:53 - Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi15:48 - Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı15:46 - Dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı15:44 - Beyoğlu sokaklarında merdivenler tabloya dönüştü
15:34 - Türkiye Varlık Fonu'ndan 'THY hisseleri satılıyor' iddiasına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
İşte gözdeki koronavirüs belirtileri
14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalemine sağlık 1
Fesik 1
yeni rektörün esnek çalışma sistemini kaldırması 2
Venüs sinek tuzağı 1
Gazpacho çorbası 2
tübitak 1
sağlık bakanı'nı istifaya davet ediyoruz 2
Gerçek Kişi 1
Yeminli Mali Müşavir Raporu 1
ÇED raporu 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam