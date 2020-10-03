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Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
 03 Ekim 2020 19:06
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Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1470 oldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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