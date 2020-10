Murat Kurum: 81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladıklarını, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu, 40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 yılı mart ayına kadar yapmak istiyoruz." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, Siirt Belediyesi'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Kurum, Siirt'in hem ülke hem de bölge için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Siirt'in, tarihin köklü şehircilik geleneğine sahip bir il olduğunu belirten Kurum, Siirt'in bilimin, eğitimin ve kültürün merkezi olması için önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

Kurum, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Siirt'e 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, yatırımların olanca hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden altyapı projelerine kadar, eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok konuda 18 yılda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiklerine işaret eden Kurum, yeni projeler de ekleyerek Siirt'i hak ettiği noktaya taşıyacak adımları atacaklarını bildirdi.

- "40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz"

Kurum, Siirt'in deprem bölgesi kuşağında yer alan bir il olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgede en önemli gündem maddemiz de yine şehirde dönüştürülmesi gereken alanlar, tarihin, kültürün öne çıkarılacağı meydan projeleri olacak. Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Ülkü, Karakol ve İnönü mahallelerini kapsayan, yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu, 40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 yılı Mart ayına kadar yapmak istiyoruz. Siirt'imizi bu anlamda medeniyetimizin öncüsü olmuş kadim şehrimizi meydanlarıyla, kültürel değerleriyle gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Eski Siirt olarak bildiğimiz bu alanda halıcıların, kuyumcuların çarşısının, Ulu Cami'nin olduğu alanı ihya edecek bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza ister yerinden isterse hal binasının olduğu alana yapacağımız rezerv konutlardan, isterse de bedellerini almaları suretiyle dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."

Kurum, yapacakları projelerin gönüllülük esasına göre olacağını belirterek, vatandaşın rızası çerçevesinde yapılacağını aktardı.

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı alanı genişletilecek

Eski hal alanını, yine galerici ve kargocuları yeni belirleyecekleri, TOKİ eliyle yapılacak bir alana taşıyacaklarını dile getiren Kurum, ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın genişletilmesi için de belediyeye 2 milyon lira hibe aktaracaklarını söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında şehrimize yakışacak bir cami, meydan projesini kazandırarak şehrin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği alanların oluşacağı projeyi de belediyemiz İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yürütüyor olacak. Bu kapsamda şehir içinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarımız var. Belediyemizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla eksik olduğunu düşündüğü kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 5 milyon lira, şehir içi yollarımızda asfalt eksiklerimiz var, bunların giderilmesi için ve kilitli parke yapımı için 10 milyon lira, otogar yapımı için 3 milyon lira aktarılacak. Güres Caddesi'nde bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeye de 5 milyon lira kredi veriyoruz ve toplamda 23 milyon lira İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden belediyemize finans sağlıyoruz. 2 milyon lira da Güres Caddesi'nin rehabilitasyonu için hibe desteği veriyoruz."

Tillo'da Hazreti İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafında 40 bin metrekarelik rekreasyon projesi gerçekleştireceklerini belirten Kurum, bu proje kapsamında da yine İl Özel İdaresine 2 milyon lira hibe, kredi desteği sağlayacaklarını kaydetti.

- "Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz"

TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık. 1286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı proje doğrultusunda Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip, 2022 yılına kadar konutlarımızın teslimini yapacağız." ifadelerini kullanan Kurum, Veysel Karani Hazretlerinin olduğu türbenin etrafında da önemli bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- Siirt'e "Millet Bahçesi" müjdesi

Türkiye'de hayata geçirilen Millet Bahçeleri Projesi'ne değinen Kurum, "81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik, bir kısmının açılışını gerçekleştirdik. Siirt'te de İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafına hem de şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik. Finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz. Millet Bahçesi'ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İlbank Genel Müdürlüğümüzle altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 52 projeyi tamamladık ve yatırım bedeli 409 milyon lira tutarında. Bugün de konuştuğumuz hemen hemen tüm ilçelerimizin atık, yağmur ve içme suyu taleplerine karşılık vermek suretiyle altyapı yatırımlarımız da devam ediyor. Yapmış olduğumuz projelerin önemli olanları Tillo'da kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu şebekesi, Şeyh Nasrettin Konağı restorasyonu, Veysel Karani içme suyu inşaatı, yine Baykan Belediye binası inşaatı da bu kapsamda tamamlandı. Gökçebağ içme suyu projemizi de bu yıl bitmeden inşallah tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

Kurum, bir taraftan tarih bir taraftan kültür, diğer taraftan da tarım şehri olan Siirt'e hazine arazilerini çiftçilere kullandırmak suretiyle destek olmaya gayret gösterdiklerine işaret ederek, ilin tarımsal faaliyetlerini ve sanayisini destekleyecek adımlar attıklarını aktardı.

- "Siirt'i marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz"

Bugüne kadar toplam yüzölçümü 7 milyon 536 bin metrekare olan 97 taşınmazın satışını vatandaşlara gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yine 278 çiftçimize yaklaşık 15 milyon metrekare hazine arazisini tarımı desteklemek amacıyla kiralama işlemini yaptık. Bu kapsamda hem tarımımızı hem sanayimizi desteklemeye gayret gösteriyoruz Bu dünyada en büyük hüner kalpleri fethetmek. Siirt'imizde tüm vatandaşlarımızın kalplerini fethetmek için gönül belediyeciliği anlayışıyla projelerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz. Her mahalleye her sokağa kimseyi ayırt etmeksizin hizmetlerimizi götüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. İnşallah güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer diyoruz. Siirt'imizi de marka şehir haline getirecek, güçlü şehir haline getirecek her anlamda projeleri destekleyeceğiz. Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 2023'e giden yolda projelerimizi de adım adım tamamlayacağımızı ifade ediyorum."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Metin Beyaz, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Fikri Yıldırım, GEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem, GEDAŞ Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedad Çiftçi, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, belediye başkanları katıldı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Ulu Cami ve çevresinde inceleme yaptı. Burada bir çay ocağı girişinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Kurum, yapılacak proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ülkü Mahallesine geçen Kurum, inceleme yaptı, vatandaşlarla görüştü.

Yeni Mahalle'de millet bahçesi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunan Kurum, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kurum karşılaştığı çocuklarla ilgilendi, onlara oyuncak verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve burada yapılacak proje için alanda inceleme yapan Kurum, meydan genişletme çalışmalarında yeşil alana önem verilmesi talimatını verdi.