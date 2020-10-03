Muhtar, oğlu ve yeğenini bıçaklayan 2 kişi tutuklandı
|03 Ekim 2020 18:03
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KARABÜK Eflani ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada, muhtar Halil İbrahim Çelenli (52), oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli'yi (30) bıçaklayarak yaralayan Halit S. ile İsmail Ç. tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacapınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli'nin kızı, Halit S.'nin yeğeni Osman V. tarafından kaçırıldı. Halil İbrahim Çelenli İstanbul'a giderek, kızını alıp, getirdi. Halit S. yanına İsmail Ç.'yi alıp, muhtar ile konuşmaya gitti. İki grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Halil İbrahim Çelenli, oğlu Nadir Çelenli ve yeğeni Fatih Çelenli bıçaklanarak yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma, Halit S. ile İsmail Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Halit S. ve İsmail Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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