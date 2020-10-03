İlham Aliyev: Madagiz işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.
|03 Ekim 2020 18:49
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.
Bu gün #Azrbaycan ordusu #Madagizd Azrbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azrbaycandır!İlham liyev (@azpresident) October 3, 2020
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