Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi
|03 Ekim 2020 20:59
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Hatay'ın Antakya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi, polis ekiplerince ayağından vurularak yakalandı.
Atatürk Caddesi'nde, bir apartmanın 3. katındaki dairesinde ailesiyle yaşayan A.R.H, eşi K.H. ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
İhbar üzerine bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
İkna çabalarına cevap vermeyen A.R.H, özel harekat polisleri tarafından, itfaiye merdiveni yardımıyla girdikleri evin balkonundan bacağından vuruldu.
Yaralı A.R.H. olay yerindeki ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Olayda 2 de polis yaralandı
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin, şüphelinin elinde 2 kesici alet olduğunu görüp duruma müdahale ettiği belirtilerek, "A.R.H'ye müdahale etmek üzere olay yerine gelen emniyet birimlerimizce bahse konu şahsın mukavemette bulunması neticesinde 2 polis darp neticesi yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle, silah kullanılarak etkisiz hale getirilmiş olup, şüphelinin Hatay Devlet Hastanesinde tedavisi devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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