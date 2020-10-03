1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, fren arızası nedeniyle yoldan çıkan kamyonda yaralanan 2 kişinin yardımına giden itfaiye aracı kaza yaptı.
 03 Ekim 2020 21:01
+Aa- Yazdır
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, fren arızası nedeniyle yoldan çıkan kamyonda yaralanan 2 kişinin yardımına giden itfaiye aracı kaza yaptı.

Aziz Karaca yönetimindeki 44 ACE 216 plakalı kamyon, fren arızası nedeniyle D-260 kara yolunun dışına çıktı.

Kazada sürücü ve kardeşi Ferhat Karaca yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye gitmek üzere yola çıkan ilçe itfaiye ekibini taşıyan 23 FA 818 plakalı araç, kaza yerinde yan yattı.

Kazada, sürücü Nihat Suna yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını
03 Ekim 2020 22:21		 Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi
03 Ekim 2020 20:59
Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı
03 Ekim 2020 20:17		 20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
03 Ekim 2020 17:22
Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti
03 Ekim 2020 17:10		 Astsubay Çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
03 Ekim 2020 14:43
Kazadan burnu kanamadan kurtuldu, kalp krizinden öldü
03 Ekim 2020 13:23		 Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar
03 Ekim 2020 13:06
Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
03 Ekim 2020 11:57		 14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
03 Ekim 2020 10:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı21:32 - Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi21:25 - MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı21:01 - Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
20:59 - Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi20:28 - Cezaevinde öldü, mektubu cenazesiyle aynı gün evine gitti20:21 - 6 yaşındaki çocuğa ateş ettiren enişte ve baba serbest20:17 - Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı20:15 - Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
20:11 - Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
Yerli aşıda insan denemesine geçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paradigma 1
Nane çayı 1
Jimmy Carter 1
radamel falcao 2
Kobi 1
Rekabetçi Sektörler Programı 1
ıpa 1
portföy 2
Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmayan tek İyi Partili 1
winter is coming 2
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam