1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçti.
 03 Ekim 2020 21:40
+Aa- Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 35 milyon 2 bin 493'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 574 bin 651 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 543 bin 448), Brezilya (4 milyon 882 bin 231), Rusya (1 milyon 204 bin 502), Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564), İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689), Güney Afrika (753 bin 90) ve Güney Afrika (677 bin 833) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 323 bin 14'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 35 bin 686 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 26 milyon 36 bin 482 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 930 bin 325 aktif vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
03 Ekim 2020 22:29		 Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
03 Ekim 2020 20:15
Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
03 Ekim 2020 20:11		 İlham Aliyev: Madagiz işgalden kurtarıldı
03 Ekim 2020 18:49
Rusya'nın koronavirüs aşısının ilk sevkiyatı o ülkeye gitti
03 Ekim 2020 17:08		 Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
03 Ekim 2020 15:48
Azerbaycan Ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı
03 Ekim 2020 13:42		 ABD Başkanı Trump'ın çevresindeki Covid-19 vakaları artıyor
03 Ekim 2020 10:22
Yunanistan'dan Navtex provokasyonu
03 Ekim 2020 09:14		 Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
03 Ekim 2020 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı21:32 - Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi21:25 - MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı21:01 - Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
20:59 - Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi20:28 - Cezaevinde öldü, mektubu cenazesiyle aynı gün evine gitti20:21 - 6 yaşındaki çocuğa ateş ettiren enişte ve baba serbest20:17 - Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı20:15 - Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
20:11 - Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
Yerli aşıda insan denemesine geçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çermik 1
fellah köftesi 2
Yakın zamanda nezle olanlar 1
Kamulaştırma 1
Özkaynak 5
Faiz veya Kar Payı Desteği Vermek 1
tirsi 1
il basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü 1
komet 1
YOİKK 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam