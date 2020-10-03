ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
|03 Ekim 2020 22:03
|+Aa- Yazdır
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, transjenik hayvan çalışmasının başarıyla tamamlanan ilk aşı olduğunu bildirdi.
Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitede yürütülen Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olduğunu belirten Çalış, insan denemeleri safhasının da üniversitede yapılmasının planlandığını ifade etti.
- ERÜ'deki çalışmalar
ERÜ'den daha önce yapılan açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve araştırmacıların, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.
Hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği bildirilmişti.
Kovid-19'a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü ifade edilmişti. Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44
|Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
03 Ekim 2020 19:06
|'Hastalığı iki kez geçiren meslektaşlarımız oldu'
03 Ekim 2020 18:15
|Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 17:14
|Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16
|Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla
02 Ekim 2020 19:51
|24 itfaiye eri immün plazma bağışında bulundu
01 Ekim 2020 23:28
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Ekim 2020 22:13
|Prof. Dr. Yaşar'dan 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı
01 Ekim 2020 21:54
|İyileşen hastaların sayısı yeni hasta sayısına yakın
01 Ekim 2020 20:45