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Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.
 03 Ekim 2020 22:05
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Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.
DHA
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