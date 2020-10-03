1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2019'da akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 39 bin 373 denetim yapıldı, kesilen ceza tutarı 7,4 milyon lira oldu.
 03 Ekim 2020 22:14
+Aa- Yazdır
Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde 46 bin 703 mükellef nezdinde 25 bin 425 cezalı tutanak düzenlendi ve 47 milyon 899 bin 306 lira ceza kesildi.

Bölgesel geziler ve ekstrem aktiviteler sektörüne yönelik yapılan denetimlerde, 1024 mükellef nezdinde 793 cezalı tutanak düzenlendi, 839 bin 935 lira ceza kesilmesi uygun bulundu.

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım hizmeti sektörüne yönelik denetimlerde de 8 bin 201 mükellef nezdinde 3 bin 629 cezalı tutanak düzenlendi. Bu kapsamda kesilen ceza tutarı, 2 milyon 983 bin 550 lira oldu.

Öte yandan Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Kilis'te faaliyette bulunan yabancı uyruklu mükellefler nezdinde de 10 günlük denetim çalışmaları yapıldı. 14 bin 796 mükellef nezdinde 2 milyon 242 bin 810 liralık cezaya karşılık gelen 3 bin 112 tutanak düzenlendi.

Akaryakıt istasyonlarındaki pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik de denetimler yapıldı. Bu çerçevede ülke çapındaki akaryakıt istasyonları nezdinde 39 bin 373 denetim yapıldı ve 7 milyon 443 bin 720 lira ceza uygulandı.

Bandrollü ürün denetimleri

Başkanlıkça vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleriyle alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi" uygulanıyor.

Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 62 bin 110'u buldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 22 milyon 765 bin 166 olurken, bu dönemde savcılığa bildirilen mükellef sayısı 5 bin 619 olarak gerçekleşti. Kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 4 milyon 382 bin 701 lira oldu.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 22 bin 881'inin bandrolsüz, 414 bin 51'inin taklit bandrol olduğu görülürken, 6 bin 924'ünde ise niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi.

Tütün ürünlerinin de 1 milyon 735 bin 963'inin bandrolsüz, 5 bin 731'inin taklit bandrollü, 3 bin 262'sinin yanıltıcı bandrollü olduğu kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği
03 Ekim 2020 22:18		 RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı
03 Ekim 2020 21:41
ASDEP ekipleri 5 milyondan fazla kişiye ulaştı
03 Ekim 2020 18:20		 İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
03 Ekim 2020 16:31
Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşa kısıtlama
03 Ekim 2020 12:46		 İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev
03 Ekim 2020 07:59
YSK'dan, baro seçimlerine dair açıklama
03 Ekim 2020 07:05		 Belediye başkanı tepki gösterdi: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak
03 Ekim 2020 07:00
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi
02 Ekim 2020 21:14		 Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı21:32 - Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi21:25 - MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı21:01 - Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
20:59 - Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi20:28 - Cezaevinde öldü, mektubu cenazesiyle aynı gün evine gitti20:21 - 6 yaşındaki çocuğa ateş ettiren enişte ve baba serbest20:17 - Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı20:15 - Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
20:11 - Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
Yerli aşıda insan denemesine geçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayaş güzeli 1
her pozitif çıkan kişi hasta değil vakadır 2
tolga ciğerci 1
tatuaj 1
ahtapot turşusu 3
Gün güzeli 1
Gorgonzola 1
koşer 1
vikingler 1
CE Belgesi 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam