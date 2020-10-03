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Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği

Hayvan Hakları Federasyonunun Bursa'da kurduğu çiftlik, eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve benzer nedenlerden yardıma ihtiyaç duyan at, eşek, inek, koyun ve tavuklara sığınak oldu.
 03 Ekim 2020 22:18
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Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve benzer nedenlerle yardıma muhtaç kalan hayvanlar için Bursa'da "Emekli Hayvanlar Çiftliği" kurdu.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek gören proje kapsamında uzun süren çalışmaların ardından Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde oluşturulan çiftlik, Türkiye'nin dört bir yanından at, eşek, inek, koyun, tavuk gibi birçok türden hayvana ev sahipliği yapıyor.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, AA muhabirine, Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni, yıllarca insanoğluna hizmet etmiş, terk edilmiş, atılmış ve zor durumda kalmış hayvanlar için kurduklarını söyledi.

Öncelikli amaçlarının "yaşatmak" olduğunu belirten Demir, hayatın her canlı için kutsal olduğunu ve yaşama özgürlüğü bulunduğuna inandıklarını dile getirdi.

Kedi ve köpeklere belediyeler tarafından yardım edildiğini ancak diğer türdeki hayvanların bu kadar şanslı olmadığını ifade eden Demir, "Atlar ve eşekler bu işin en mağdur kısmında olan hayvanlar. Onların daha da kötü sonları olabiliyor. Atı ve eşeği bir köy yerinde terk ettiğinizde sonu hazin olabiliyor." dedi.

"Geldiklerinde çok hırçın oluyorlar"

Demir, hayvanların çiftliğe getirildiğinde çoğunun şartlar gereği hırçın olduğunu vurguladı.

Kaçacak yer arayan bu hayvanları zor tuttuklarına değinen Demir, "Kısa bir süre sonra sevgiyle güvenlerini kazandığınızda dünyalar onların oluyor, peşinizden ayrılmıyorlar. Bir insanı sevdiğinizde nasıl karşı taraftan da aynı karşılığını alınca mutlu oluyorsanız, onlar da o şekilde." ifadelerini kullandı.

Hayvanların zor durumlarla karşılaşabildiğini anlatan Demir, çiftlikte bir gözü görmeyen, bir ayağı yaralı hayvanlar bulunduğunu kaydetti.

Emre Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası çok büyük bir yer değil. Amacımız da çok büyük bir yer haline gelmek değil. Belediyelere örnek olmak istiyoruz. Her bölgede en azından böyle bir yerin olması gerekiyor. Emekli dediğimizde akla yaşlı hayvanlar gelmesin sadece. Malulen emekli, yeni doğmuş hayvanlarımız da var. Annesi yükten düşmesin diye atılan yavrular var."

Sıpası köpeklere parçalatılan eşeğin bir yavrusu daha oldu

Demir, mayıs ayında Ankara'nın Haymana ilçesinde yavrusu köpeklere parçalatılan, "Zeynep" adını verdikleri eşeğin bakımını da üstlendiklerini aktardı.

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını anımsatan Demir, "Anne geldiğinde gebeydi. Biz de buna çok şaşırmıştık. Çok ürkekti ve bize yaklaşmak istemiyordu. Şimdi hepsinden evcimen oldu. Yavrusu da burada doğdu ve inanılmaz uysal. Zeynep ve Burak'ın hikayesi her zaman bizim için yürek burkan hikayelerden." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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