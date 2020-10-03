1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını

Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan aralarında köy korucusu, imam ve muhtarın da bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
 03 Ekim 2020 22:21
+Aa- Yazdır
Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını

Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan aralarında köy korucusu, imam ve muhtarın da bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Ekinözü Türkmenler Mahallesi Muhtarı Ş.U., güvenlik korucuları Y.U., M.U. ile cami imamı M.U., gece saat 03.00'te Nurhak Yılan Ovası'nda kaçak tavşan avına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yakalanacaklarını anlayan 4 kişi, kamyonetle kaçarken kendilerini takip eden ekiplerin aracına tüfekle ataç açtı. Kovalamaca sırasında araçlarının lastiği patlayan görevliler yol kenarında durmak zorunda kaldı. Olay sonrası Ekinözü Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada 4 kişi kullandıkları 2 tüfekle yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
03 Ekim 2020 21:01		 Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi
03 Ekim 2020 20:59
Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı
03 Ekim 2020 20:17		 20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
03 Ekim 2020 17:22
Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti
03 Ekim 2020 17:10		 Astsubay Çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
03 Ekim 2020 14:43
Kazadan burnu kanamadan kurtuldu, kalp krizinden öldü
03 Ekim 2020 13:23		 Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar
03 Ekim 2020 13:06
Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
03 Ekim 2020 11:57		 14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
03 Ekim 2020 10:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı21:32 - Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi21:25 - MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı21:01 - Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
20:59 - Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi20:28 - Cezaevinde öldü, mektubu cenazesiyle aynı gün evine gitti20:21 - 6 yaşındaki çocuğa ateş ettiren enişte ve baba serbest20:17 - Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı20:15 - Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
20:11 - Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
Yerli aşıda insan denemesine geçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalemine sağlık 1
sosyal etüt ve proje müdürlüğü 1
turancılık 1
tirsi 1
02.10.2020 uefa avrupa ligi grupları kura çekimi 2
Bölgesel Teşvik Uygulamaları 1
İştar 1
Kasandra sendromu 2
bütçe 1
koşer 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam