Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını
|03 Ekim 2020 22:21
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan aralarında köy korucusu, imam ve muhtarın da bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
İddiaya göre, Ekinözü Türkmenler Mahallesi Muhtarı Ş.U., güvenlik korucuları Y.U., M.U. ile cami imamı M.U., gece saat 03.00'te Nurhak Yılan Ovası'nda kaçak tavşan avına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yakalanacaklarını anlayan 4 kişi, kamyonetle kaçarken kendilerini takip eden ekiplerin aracına tüfekle ataç açtı. Kovalamaca sırasında araçlarının lastiği patlayan görevliler yol kenarında durmak zorunda kaldı. Olay sonrası Ekinözü Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada 4 kişi kullandıkları 2 tüfekle yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
03 Ekim 2020 21:01
|Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi
03 Ekim 2020 20:59
|Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı
03 Ekim 2020 20:17
|20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
03 Ekim 2020 17:22
|Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti
03 Ekim 2020 17:10
|Astsubay Çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
03 Ekim 2020 14:43
|Kazadan burnu kanamadan kurtuldu, kalp krizinden öldü
03 Ekim 2020 13:23
|Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar
03 Ekim 2020 13:06
|Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
03 Ekim 2020 11:57
|14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
03 Ekim 2020 10:57