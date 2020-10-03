Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
|03 Ekim 2020 22:29
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.
İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı
03 Ekim 2020 21:40
|Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
03 Ekim 2020 20:15
|Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
03 Ekim 2020 20:11
|İlham Aliyev: Madagiz işgalden kurtarıldı
03 Ekim 2020 18:49
|Rusya'nın koronavirüs aşısının ilk sevkiyatı o ülkeye gitti
03 Ekim 2020 17:08
|Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
03 Ekim 2020 15:48
|Azerbaycan Ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı
03 Ekim 2020 13:42
|ABD Başkanı Trump'ın çevresindeki Covid-19 vakaları artıyor
03 Ekim 2020 10:22
|Yunanistan'dan Navtex provokasyonu
03 Ekim 2020 09:14
|Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
03 Ekim 2020 08:57