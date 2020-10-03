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Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
 03 Ekim 2020 22:29
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Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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