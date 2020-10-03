1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve eşi Havva Talay Çalış'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
 03 Ekim 2020 22:42
+Aa- Yazdır
ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve eşi Havva Talay Çalış'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile eşi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Havva Talay Çalış'ın korona virüs testleri pozitif çıktı. Çalış çifti evlerinde tedavi altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 23:56		 ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
03 Ekim 2020 22:03
3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44		 Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
03 Ekim 2020 19:06
'Hastalığı iki kez geçiren meslektaşlarımız oldu'
03 Ekim 2020 18:15		 Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 17:14
Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16		 Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla
02 Ekim 2020 19:51
24 itfaiye eri immün plazma bağışında bulundu
01 Ekim 2020 23:28		 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Ekim 2020 22:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi00:00 - 4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi23:56 - Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı23:45 - Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu23:30 - Öğretmenler pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretti
23:28 - Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor23:18 - 'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama22:42 - ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği
22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı
21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
il yazı işleri müdürlüğü 1
Sarayiçi 1
02.10.2020 gaziantep fk vs trabzonspor maçı 2
ibo şov 1
ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalandı 6
hititler ne yerdi 3
gram altın 4
tübitak 1
01.10.2020 şampiyonlar ligi kura çekimi 1
Sinan Oğan Fahrettin Koca'ya Trump'ın durumunu sorması 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam