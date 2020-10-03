'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama
|03 Ekim 2020 23:18
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Sosyal medyada deneyimli haber spikeri Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Posta yazarı gazeteci Murat Çelik, Kırca ile konuştuğunu yazılanların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Çelik, Ali Kırca'nın "Torun seviyorum" diye belirterek "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" dediği bilgisini paylaştı.
Çelik'in Twitter hesabındaki paylaşımı şu şekilde:
"Hayır. Şimdi konuştum. Gayet keyifli. "Torun seviyorum" dedi sesindeki 'taze dede' neşesi tonuyla :) "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" diye de ekledi."
Öte yandan, gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medyada kısa sürede yayılan "Ali Kırca öldü" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Usta Televizyoncu Ali Kırca'nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil"ifadelerini kullandı.
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