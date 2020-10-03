1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama

Posta yazarı gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada deneyimli sunucunun "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" dediğini aktardı.
 03 Ekim 2020 23:18
+Aa- Yazdır
'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama

Sosyal medyada deneyimli haber spikeri Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Posta yazarı gazeteci Murat Çelik, Kırca ile konuştuğunu yazılanların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Çelik, Ali Kırca'nın "Torun seviyorum" diye belirterek "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" dediği bilgisini paylaştı.

Çelik'in Twitter hesabındaki paylaşımı şu şekilde:

"Hayır. Şimdi konuştum. Gayet keyifli. "Torun seviyorum" dedi sesindeki 'taze dede' neşesi tonuyla :) "Yazılanları duydum, işte bu yüzden sosyal medyada yokum" diye de ekledi."

Öte yandan, gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medyada kısa sürede yayılan "Ali Kırca öldü" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Usta Televizyoncu Ali Kırca'nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil"

ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor
03 Ekim 2020 23:28		 ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 22:42
ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
03 Ekim 2020 22:03		 Cezaevinde öldü, mektubu cenazesiyle aynı gün evine gitti
03 Ekim 2020 20:28
'Hastalığı iki kez geçiren meslektaşlarımız oldu'
03 Ekim 2020 18:15		 Ders dinleyebilmek için her gün 2500 metreye çıkıyorlar
03 Ekim 2020 17:20
Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 17:14		 Meteorolojiden 9 il için 'sıcak hava' uyarısı
03 Ekim 2020 16:19
Dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı
03 Ekim 2020 15:46		 'Tehlike altındayız' demişti 2 ay sonra hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 15:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi00:00 - 4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi23:56 - Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı23:45 - Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu23:30 - Öğretmenler pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretti
23:28 - Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor23:18 - 'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama22:42 - ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği
22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı
21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vakanüvis olsaydınız 2
suçu olmayan kişinin 300 kez polis tarafından durdurulması 1
Kasandra sendromu 2
sabah uyanır uyanmaz kahve içmek 3
Bulik 1
Fizibilite 1
intikam turizmi 3
gayzer 1
paradigma 1
türkiye'de maçlar masa başında kazanılıyor 4
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam