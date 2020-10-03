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Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor

Denizli'de yaşayan emekli öğretmen, 19 yıldır topladığı renkli taşlarla adeta sanat eseri oluşturuyor. Toz haline getirdiği taşları elekten geçiren emekli öğretmen daha sonra tane tane işleyerek birbirinden güzel eserleri tekrardan yapıyor.
 03 Ekim 2020 23:28
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Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor

Denizli'de yaşayan emekli öğretmen, 19 yıldır topladığı renkli taşlarla adeta sanat eseri oluşturuyor. Toz haline getirdiği taşları elekten geçiren emekli öğretmen daha sonra tane tane işleyerek birbirinden güzel eserleri tekrardan yapıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emekli Fen Bilgisi öğretmeni Hüseyin Çoban, ders kitabında yer alan konusu gereği taş biriktirerek öğrencilere gösteriyordu. Bir süre sonra bu taşları toplamaya başladı. Daha sonra renkli taşlarla resim yapabileceğini öğrenen Çoban, 19 yıldır toz haline getirdiği taşları birer sanat eserine dönüştürüyor. Yurtdışından ve yurdun dört bir tarafından topladığı renkli taşları önce havanda ezerek toz haline getiriyor. Elekte elenen kumları iğne tığ ucuyla tuvale yapıştırarak birbirinden özel tablolara dönüştürüyor. Tek tek toz haline gelen renkli taşlar emekli öğretmenin duvarlarını süslüyor.

"İğne ile kuyu kazar misali"

Kullanılan taşların değerli ve yarı değerli taşlar olduğunu belirten Hüseyin Çoban, "Değerli ve yarı değerli taşlardır. Bu taşları ülkemizin her yerinden temin ediyorum. Kendim gidemesem bile arkadaşlarım istediğim taşları bizlere gönderiyorlar. Yurt dışından sadece mavi taşı getirtiyorum. Bu çalışmalar benim 19 yılımı aldı. 19 yıldan bu yana bu çalışmalara ağırlık verdik. Bunları havanda ufalıyorum. Sonrada ufaladığım bu taşları tuval üzerine iğne ucu yardımıyla tutkal ile yapıştırıyorum. Ve kuruduktan sonra diğer çalışmalara devam ediyorum. İğne ile kuyu kazar misali ağır ağır çalışmalarıma devam ediyorum. Bu çalışmalar 2 aya kadar süren çalışmalar oluyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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