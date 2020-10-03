Öğretmenler pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretti

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü okullarından İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı ve Mobilya ve İç Tasarım Alanı öğretmenleri tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ar-Ge Grubu tarafından yazılım ve donanımı kendilerine ait temassız pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yazılımı ve donanımı kendilerine ait temassız pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretildi. Pandemi turnikesinden geçiş yapan kişinin vücut ısısının 37.8 santigrat derecenin üstünde olması halinde geçiş yapmasını engelliyor. Ölç- geç kabini ise yine ısıya duyarlı sensörlerin yardımıyla 38 derecenin altındaki ısılara yeşil ışık, 38 derece ve üstündeki ısılara ise kırmızı ışık yakıyor. Ar-Ge Grubu Başkanı Okul Müdür Yardımcısı Murat Türkyılmaz tarafından alanında uzman öğretmenler tarafından oluşturulan proje ekibi, kısa süre içerisinde tasarladıkları pandemi turnikesi, ölç geç kabini ve temassız hijyen noktası cihazlarının seri üretimine başlarken, üretilen cihazlar ise özel sektör tarafından da ilgi gördü.

"Üç haftada 3 ürün geliştirdik"

Yazılım ve donanımı kendilerine ait olan cihazlara yoğun talep olduğunu belirten Okulun Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Elektrik Öğretmeni Hüseyin Akgül, çalışmalara projede görevli Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Elektrik Öğretmeni Süleyman Uykan ile devam ettiklerini söyledi. Okullarında oluşturdukları Ar-Ge grubunun 3 haftalık bir araştırma sürecinin olduğunu vurgulayan Akgül "Üç haftanın sonucunda da 3 tane ürünümüz ortaya çıktı. Bu ürünlerden birisi ölç geç kabinimiz. Ölç geç kabinimiz kabine geldiğimiz zaman kişiyi algılayıp kişinin ateşini ölçmektedir. Ölçülen sıcaklık eğer normal değerlerde ise yeşil led yanmaktadır. Eğer kişi ateşi yüksek ise kırmızı ledler yanıp uyarı vermektedir. Temassız hijyen noktamızda geldiğinizde hiç kimse dokunmadığından dolayı avucunu açtığınızda avucunuza dezanfektan akıtmaktadır. Pandemi turnikemizde ateş ölçülerek temassız olarak turnike geçip geçmeyeceğine karar vermektedir. Eğer vücut ısısı normal sıcaklıkta ise turnike açılacak eğer vücut sıcaklığı belirlenen değerin üzerinde ise turnike geçişe izin vermeyecektir" dedi.

"Ölç-geç kabini, pandemi turnikesi ve temassız hijyen noktası yaptık"

Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Zeybek ise yazılım ve donanımı okulun Ar-Ge grubunda yer alan öğretmenlerine ait olan cihazların özel sektör ve okullar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Pandemi sürecinde ateş ölçümü ile ilgili sosyal mesafenin korunması noktasında bazı aksaklıklar yaşandığını fark ettiklerini anlatan Zeybek "Okulumuz bünyesinde oluşturduğumuz Ar-Ge bölümümüzde sosyal mesafenin ihlalinin önlenmesi için neler yapılabileceğini ele aldık. Yaklaşık 3 hafta süren projelendirme çalışmamız sonucunda ölç geç kabini, pandemi turnikesi ve temassız hijyen noktası adını verdiğimiz cihazları tasarladık. Ekibimiz kısa süre içerisinde bu 3 cihazın prototiplerini üretti. Belirli aşamaların ardından cihazlarımızın sorunsuz çalıştıkları tespit edildi ve seri üretimlerine başladı. Pandemi turnikesi ve ölç geç kabinine öğrenci veya vatandaş girip sensöre yaklaştığında vücut sıcaklıklarına göre yeşil veya kırmızı ışık sistemi devreye giriyor. Bunun yanı sıra yine temassız hijyen noktası ile herhangi bir yere dokunmadan dezanfektan alınabiliyor. Bu 3 projemizde gerek okullarımızdan gerekse özel sektördeki işletmelerden yoğun talep gördü. Okulumuzda seri üretimimiz devam ediyor" dedi. Okul Müdürü Zeybek, tasarlanan 3 projenin ahşap aksamlarının ise okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Alan Şefi Dinçer Berber tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

İlk destek Salihli TSO'dan geldi

Öte yandan Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ilk destekte Salihli Ticaret ve Sanayi Odasından(TSO) geldi. TSO, okullara ve kurumlara dağıtılmak üzere, dezenfeksiyon ünitelerinden 50 adet sipariş verdi. Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, İMKB Lisesinin öğretmenlerine ve öğrencilerine heyecan katmak ve döner sermayelerine gelir sağlamak üzere dezenfeksiyon üniteleri siparişi verdiklerini belirterek, "Bunları okullara hediye etmeyi ve öğrencilerimizi daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesini sağlamak istiyoruz. Kurumları, iş yerlerini ve fabrikaları da okulumuzu desteklemek üzere dezenfeksiyon ünitelerini buradan sipariş etmeye davet ediyoruz" dedi.