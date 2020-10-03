İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
|03 Ekim 2020 23:59
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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