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İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
 03 Ekim 2020 23:59
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İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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