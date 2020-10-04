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Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı
 04 Ekim 2020 06:32
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Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umrecilerin Kovid-19 tedbirleri altında ulaştığı kaydedildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Suudi Arabistan, 29 Eylül'de, Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtilmişti.

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.
Anadolu Ajansı
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