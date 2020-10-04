İki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
|04 Ekim 2020 06:45
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Orhangazi-İznik karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan birisinin bayan sürücüsü yaralandı. Aynı araçta sürücünün 8 aylık erkek çocukları ise aracın arka koltuğundaki bebek koltuğunda olduğu için kazayı yara almadan atlattı.
Kaza bu gece saat 22.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik Gölü kenarındaki Askania Tesislerinin müdürü Arif Uyar'ın eşi Fulya Yağmur Uyar (32) 8 aylık oğlu Alexander Deniz Uyar ile birlikte 16 FZD 58 plakalı otomobili ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İznik İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Tevfik Eryılmaz (38) idaresindeki 20 AEB 322 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında oğlu ile otomobilde bulunan Fulya Yağmur Uyar yaralandı.
Bebek koltuğu hayat kurtardı
Kaza esnasında otomobilin arka koltuğundaki bebek koltuğunda bulunan 8 aylık Alexander Deniz Uyar ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Fulya Yağmur Uyar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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