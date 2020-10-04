Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkari, Erzurum ve Ordu'nun doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.