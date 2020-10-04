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Türk dünyasına yardım harekatı başlatıyoruz

Türkiye, soydaşlarını iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmıyor, kardeşlerinin üzerinden yardım elini çekmiyor. Pandemide 220 bin maske ve tıbbi cihaz, Ahıska Türklerine ulaştırılacak
 04 Ekim 2020 07:39
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Türk dünyasına yardım harekatı başlatıyoruz

Kardeş Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulması için her türlü desteği vereceğini belirten Türkiye, salgında aralarında dünyanın en gelişmişleri de dahil olmak üzere pek çok ülkeye yardım ederken soydaşlarını da unutmadı. Cerrahi ve N95 maskeler, ventilatörler, Favipiravir gibi ilaçlar ve birçok çeşit tıbbi cihaz; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türklerine gönderildi. Talep edilen yardımlar arasında 220 bin cerrahi maske, 25 bin n95 ve benzeri maske, 25 bin koruyucu tulum, 1 milyon 50 bin eldiven, 25 bin koruyucu gözlük, 70 ventilatör (solunum cihazı), bazı ilaçlar (Favipiravir, Plaquenil, Aspirin vb.) ile oksijen tüpü, tekerlekli sandalye ve vücut ateş ölçer ürünler bulunuyor. Yardımların, küresel düzeydeki çatı kuruluşu olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) vasıtasıyla ulaştırılması ve Türk sanayicilerin taleplere destek vermesi bekleniyor.

"YANINIZDAYIZ GARDAŞIM"

1944'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde on binlerce Ahıska Türkü'nün, ana yurtlarından çıkarılarak Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine göçe zorlanması, tarihe "Büyük Ahıska Sürgünü" olarak geçmişti. Türkiye, hiçbir zaman kardeşlerini yalnız bırakmıyor. Orta Asya'ya yapılan üst düzey ziyaretlerde Ahıska Türkleri ile bir araya gelinerek meseleleri, ilgili makamlara iletiliyor.

Osman Çobanoğlu
Türkiye
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