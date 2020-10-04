İkinci bağışıklık haritası 15 Ekim'de
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili tartışma sürerken, Sağlık Bakanlığı ikinci defa Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak için 15 Ekim'den itibaren rastgele antikor testi yapacak
|04 Ekim 2020 07:48
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Toplumdaki bağışıklık oranı ölçülecek. Ayrıca dünya genelinde belirtisiz hastaların sayısı üzerinde de tartışmalar yapılıyor. Oran bazı ülkelerde yüzde 20, bazılarında ise 40 olarak belirlendi. İstanbul'da ise oranın yüzde 25'e ulaştığı tahmin ediliyor. Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse salgının 'pandemi' olmaktan çıkacağı ifade ediliyor.
KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
Bu arada Tekirdağ'daki laboratuvarda inceleme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan testlerinin başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.
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