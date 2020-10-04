1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Filyasyon ekiplerinden iş göremezlik raporu

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 pozitif ya da vaka temaslısı olan çalışanların, izolasyonda kalmaları gerekirken iş göremezlik raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalmalarını önlemeye yönelik önemli bir adım attı
 04 Ekim 2020 08:04
+Aa- Yazdır
Filyasyon ekiplerinden iş göremezlik raporu

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Virüsün yayılımını önlemek için pandemi sürecinin başından itibaren sahada aktif çalışan filyasyon ekipleri artık hastalara ve temaslılara izole olmaları gereken süre boyunca ihtiyaçları olan iş göremezlik raporu yazabiliyor.

SGK'ya entegre

SGK ve Sağlık Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyonla sağlık raporları daha önce dijital ortama taşınmıştı. Bu sayede vatandaşın raporu uzun süredir e-Rapor Sistemi ile hastaneden SGK'ya dijital ortamda gönderiliyordu. Vatandaş sağlık raporuna e-Nabız Sistemi veya e-Devlet Kapısı'ndan erişebiliyordu. Şimdi bu sisteme FİTAS da entegre edildi.

Entegrasyon sayesinde filyasyon ekibi içerisinde yer alan hekimler, takibini yaptıkları çalışan hasta ve temaslıların izolasyon için ihtiyaç duydukları iş göremezlik raporunu artık FİTAS üzerinden yazabiliyor. Raporun SGK tarafından kabul edilmesi durumunda da hastalara "Raporunuz SGK'ya iletilmiştir" şeklinde SMS ile bildirim gönderiliyor.

Raporu dijital ortamda SGK'ya iletilen vatandaş da istediği an e-Nabız ya da e-Devlet kapısı üzerinden raporuna ulaşabiliyor.

Rapor süresi

Filyasyona katılan hekimler tarafından FİTAS üzerinden verilen raporların süresinde hastalığın seyri dikkate alınıyor. Yapılan kontroller sonrası hastalığın seyrine rapor süresi düzenleniyor.

Aile hekimleri memnun

Yeni uygulamayı Milliyet'e değerlendiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eryazğan, şunları kaydetti:

"Pandeminin başından itibaren, özellikle karantinaya alınması gereken çalışanlar açısından izin sorunu sıkıntısı başgösterdi. Vatandaş, raporu almak için hastane ya da aile sağlığı merkezlerine gitmekteydi. AHEF olarak, bunu tehlike yaratacağını dile getirdik. Artık filyasyon ekiplerinin, takip ettikleri pozitif vakaları ve vaka temaslıları için kendi sistemleri üzerinden rapor yetkisi SGK tarafından düzenlendi. Bulaş azalacak."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği
03 Ekim 2020 22:18		 Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı
03 Ekim 2020 22:14
RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı
03 Ekim 2020 21:41		 ASDEP ekipleri 5 milyondan fazla kişiye ulaştı
03 Ekim 2020 18:20
İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
03 Ekim 2020 16:31		 Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşa kısıtlama
03 Ekim 2020 12:46
İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev
03 Ekim 2020 07:59		 YSK'dan, baro seçimlerine dair açıklama
03 Ekim 2020 07:05
Belediye başkanı tepki gösterdi: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak
03 Ekim 2020 07:00		 Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi
02 Ekim 2020 21:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:48 - Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı10:43 - Vakaları sıfırlanan ilçede, yeni vakalar görüldü10:31 - Gözaltına alınan şüpheli 48 yıldır pembe kimlikle yaşamış10:26 - Evlenecek işçilere müjde Yargıtay'dan geldi10:20 - Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isterken araç çarptı10:11 - '30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'
10:08 - Ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada09:59 - İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı09:54 - Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Çözüm masasını sabote ediyor09:45 - 5 TL'yi beğenmedi, kalasla dehşeti yaşattı09:29 - Koronadan ölenlerin cenaze işlemleri İslami usullere göre gerçekleştiriliyor09:22 - Fiyatı 10 TL'ye düşen palamut yüz güldürdü
09:16 - Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı08:57 - Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi08:47 - İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok08:41 - Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu08:31 - Kentsel dönüşüm mağdurlarından satılık arsa
08:23 - Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
2 haftaya kadar yeni müjde
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Ermenistan askerleri kaçmasın diye zincire vuruluyor
Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Urfa bana küsmüş 4
kivi 1
Tabule 1
Biyokütle 1
Melanezyalılar 1
tobb 1
Ryan babel 2
dış ticaret hacmi 1
E-İhracat 1
komet 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam