Filyasyon ekiplerinden iş göremezlik raporu
|04 Ekim 2020 08:04
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Virüsün yayılımını önlemek için pandemi sürecinin başından itibaren sahada aktif çalışan filyasyon ekipleri artık hastalara ve temaslılara izole olmaları gereken süre boyunca ihtiyaçları olan iş göremezlik raporu yazabiliyor.
SGK'ya entegre
SGK ve Sağlık Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyonla sağlık raporları daha önce dijital ortama taşınmıştı. Bu sayede vatandaşın raporu uzun süredir e-Rapor Sistemi ile hastaneden SGK'ya dijital ortamda gönderiliyordu. Vatandaş sağlık raporuna e-Nabız Sistemi veya e-Devlet Kapısı'ndan erişebiliyordu. Şimdi bu sisteme FİTAS da entegre edildi.
Entegrasyon sayesinde filyasyon ekibi içerisinde yer alan hekimler, takibini yaptıkları çalışan hasta ve temaslıların izolasyon için ihtiyaç duydukları iş göremezlik raporunu artık FİTAS üzerinden yazabiliyor. Raporun SGK tarafından kabul edilmesi durumunda da hastalara "Raporunuz SGK'ya iletilmiştir" şeklinde SMS ile bildirim gönderiliyor.
Raporu dijital ortamda SGK'ya iletilen vatandaş da istediği an e-Nabız ya da e-Devlet kapısı üzerinden raporuna ulaşabiliyor.
Rapor süresi
Filyasyona katılan hekimler tarafından FİTAS üzerinden verilen raporların süresinde hastalığın seyri dikkate alınıyor. Yapılan kontroller sonrası hastalığın seyrine rapor süresi düzenleniyor.
Aile hekimleri memnun
Yeni uygulamayı Milliyet'e değerlendiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eryazğan, şunları kaydetti:
"Pandeminin başından itibaren, özellikle karantinaya alınması gereken çalışanlar açısından izin sorunu sıkıntısı başgösterdi. Vatandaş, raporu almak için hastane ya da aile sağlığı merkezlerine gitmekteydi. AHEF olarak, bunu tehlike yaratacağını dile getirdik. Artık filyasyon ekiplerinin, takip ettikleri pozitif vakaları ve vaka temaslıları için kendi sistemleri üzerinden rapor yetkisi SGK tarafından düzenlendi. Bulaş azalacak."
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