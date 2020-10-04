Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
|04 Ekim 2020 08:14
|+Aa- Yazdır
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 1 Ekim itibarıyla güncelledi. Buna göre son 2.5 ayda 296 bin 336 yeni kayıtla AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 592 bin 23'e ulaştı.
İttifak ortağı MHP de yaklaşık 12 bin artışla üye sayısını 495 bin 644'e yükseltti. İYİ Parti ve HDP'nin de bir miktar üye aldığı bu dönemde, üyesi azalan tek parti CHP oldu. 2020'nin ilk dokuz ayında 18 yeni parti kurulurken, Türkiye'de faaliyetteki parti sayısı da 95'e ulaştı.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Söz konusu 95 partinin 21'inin hiç üyesi bulunmadığı tespit edilirken, 26 parti ise 100'den daha az üyeye sahip. Türkiye'de 13 milyon 648 bin 432 kişi, faaliyet gösteren herhangi bir siyasi partinin üye listesinde yer aldı.
Geçen yıl aralık ayında kurulan Gelecek Partisi 14 bin 209; geçtiğimiz mart ayında kurulan DEVA Partisi'nin ise 5 bin 157 üye kaydettiği belirlendi.
Yargıtay'ın verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık teşkilatına sahip 12 partisi sırayla şöyle:
En çok üyesi olan 12 parti
AK Parti: 10 milyon 592 bin 23
CHP: 1 milyon 254 bin 652
MHP: 495 bin 644
Demokrat Parti: 437 bin 214
İYİ Parti: 306 bin 809
Saadet Partisi: 217 bin 441
Yeniden Refah Partisi: 80 bin 239
HDP: 39 bin 816
Genç Parti: 37 bin 270
DSP: 33 bin 388
BBP: 27 bin 330
Vatan Partisi: 19 bin 356.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Çözüm masasını sabote ediyor
04 Ekim 2020 09:54
|Türk dünyasına yardım harekatı başlatıyoruz
04 Ekim 2020 07:39
|2 haftaya kadar yeni müjde
04 Ekim 2020 07:28
|4 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Ekim 2020 00:00
|Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı
03 Ekim 2020 22:05
|Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
03 Ekim 2020 19:06
|Yerli aşıda insan denemesine geçildi
03 Ekim 2020 18:54
|Bakan Selçuk: EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak
03 Ekim 2020 18:52
|Bakan Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nda konuştu
03 Ekim 2020 18:34
|MHP'li Haberal'ın şoförü, belediye personeline kasten çarptı
03 Ekim 2020 18:29