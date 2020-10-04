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Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 1 Ekim itibarıyla güncelledi. Buna göre son 2.5 ayda 296 bin 336 yeni kayıtla AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 592 bin 23'e ulaştı
 04 Ekim 2020 08:14
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Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 1 Ekim itibarıyla güncelledi. Buna göre son 2.5 ayda 296 bin 336 yeni kayıtla AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 592 bin 23'e ulaştı.

İttifak ortağı MHP de yaklaşık 12 bin artışla üye sayısını 495 bin 644'e yükseltti. İYİ Parti ve HDP'nin de bir miktar üye aldığı bu dönemde, üyesi azalan tek parti CHP oldu. 2020'nin ilk dokuz ayında 18 yeni parti kurulurken, Türkiye'de faaliyetteki parti sayısı da 95'e ulaştı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Söz konusu 95 partinin 21'inin hiç üyesi bulunmadığı tespit edilirken, 26 parti ise 100'den daha az üyeye sahip. Türkiye'de 13 milyon 648 bin 432 kişi, faaliyet gösteren herhangi bir siyasi partinin üye listesinde yer aldı.

Geçen yıl aralık ayında kurulan Gelecek Partisi 14 bin 209; geçtiğimiz mart ayında kurulan DEVA Partisi'nin ise 5 bin 157 üye kaydettiği belirlendi.

Yargıtay'ın verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık teşkilatına sahip 12 partisi sırayla şöyle:

En çok üyesi olan 12 parti

AK Parti: 10 milyon 592 bin 23

CHP: 1 milyon 254 bin 652

MHP: 495 bin 644

Demokrat Parti: 437 bin 214

İYİ Parti: 306 bin 809

Saadet Partisi: 217 bin 441

Yeniden Refah Partisi: 80 bin 239

HDP: 39 bin 816

Genç Parti: 37 bin 270

DSP: 33 bin 388

BBP: 27 bin 330

Vatan Partisi: 19 bin 356.
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