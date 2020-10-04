Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor

Salgın döneminde eğitimin online ortama taşınması eğitim kurumlarının çevresinde konumlanan esnafları büyük ölçüde etkiledi. Özellikle büyük şehirlerde bulunan üniversitelerin etrafındaki esnaf öğrencilerin kampüslere geldiği hareketli günleri mumla arıyor. Eğitimin online dünyaya taşınmasının etkilerini en fazla hissedenler arasında fotokopiciler bulunuyor.

Hürriyet'ten Emre Eser; çok sayıda fotokopicinin bulunduğu Beyazıt'a gidip esnafla konuştu.

KARGO İLE GİDİYOR

Her yıl ekim ayı ile bölgedeki fotokopicilerde büyük bir hareketliliğin yaşandığını belirten esnaf, salgın döneminde öğrenci ile bağlantısını koparmadığını ifade ediyor. 17 yıldır İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanında bu işi yaptığını belirten Ersin Yıldız, "Her yıl olduğu gibi geçen yıl da bizim için gayet yoğun gidiyordu. Ancak ikinci dönem virüsün yayılması ile birlikte eğitim sektörü büyük bir şok yaşadı. O dönemde biz bazı fakültelerdeki öğrencilere notları kargo ile göndermeye başladık. Öğrenciler sadece kargo ücretini ödüyor. Sistemin işlediğini gördük. Zamanla öğrencilerin bu yöndeki talepleri de arttı" şeklinde konuştu.

NOTLAR HAZIR BEKLİYOR

Öğrencilerin üniversitelerde derse girme sürecinin daha da uzayacağını beklediklerini belirten Yıldız, "Online sistemde hocalar tüm notları sisteme yüklüyor. Orada bazen binlerce sayfa not olabiliyor. Bazı öğrenciler o kadar sayfa nota dijital ortamda çalışmak istemiyor. Notu fiziki olarak görmek istiyor. Biz de sosyal medya gruplarında duruluları yaparak bu dönem için de evlere not göndermeye başladık. Zaten yıllardır çoğu ders notunu elimizde hazır bulunduruyoruz. Eğer yeni bir ders veya hoca olursa o zaman da bir öğrenci vasıtası ile ulaşıp onu da dağıtıyoruz" dedi.

BU YIL İŞLER DEĞİŞTİ

Üniversitenin yanında 25 yıldır fotokopicilik yapıtığını belirten Namık Kemal Harmancıoğlu, "Öğrencilerin okula geldiği zamanlar biz bile dükkanların içinde yer bulamıyoruz. Ancak salgın başladığı anda herkes evlerine çekildi. Bu da bizim işlerin en yoğun olduğu zamana denk geldi. Hem geçen dönemi hem de bu dönemi kaçırdık. Bu dönemde en büyük problemimiz ithal kağıt ve mürekkep maliyetlerindeki artış oldu. Biz bu artışı öğrenciye yansıtmadık ancak sürdürülebilir bir ortam değil" ifadelerini kullandı.

30 yıllık esnaf Ramazan Bilgili ise özellikle son 4-5 yıldır öğrencilerin not alım alışkanlıklarının değiştiğini ve dijital dünyanın işlerini etkilediğini ifade ediyor.

SAYFASI 9 KURUŞ

Üniversite etrafında fotokopicilik yapan esnafın en yoğun olduğu dönemler içinde bulunduğumuz ekim ayı oluyor. Özellikle açıktan ve uzaktan eğitim fakültelerinde not dağıtımının başladığı bu dönem örgün öğretimde sınav haftalarının başlaması ile iyice hareketleniyor. Bir öğrencinin dönemlik not ihtiyacı binlerce sayfayı geçiyor. Nota en fazla hukuk öğrencileri harcama yapıyor. Bir yıllık bin lirayı aşıyor. Fotokopiciler öğrencilerden sayfa başına 9 kuruş ücret talep ediyor.