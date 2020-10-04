1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor

Salgın döneminde eğitimin online ortama taşınması en çok üniversite esnafını vurdu. Esnaf, "Özellikle vize dönemlerinin de yaklaşması ile bu günlerde bir dakika boşluğumuz olmazdı. Online sistemde daha fazla not ihtiyacı oluştu ama öğrenci buraya gelmek istemiyor. Biz de notları hazırlayıp onların evlerine gönderiyoruz. Ya da hazırlıyoruz, gelip kapıdan alıyorlar" diyor
 04 Ekim 2020 08:23
+Aa- Yazdır
Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor

Salgın döneminde eğitimin online ortama taşınması eğitim kurumlarının çevresinde konumlanan esnafları büyük ölçüde etkiledi. Özellikle büyük şehirlerde bulunan üniversitelerin etrafındaki esnaf öğrencilerin kampüslere geldiği hareketli günleri mumla arıyor. Eğitimin online dünyaya taşınmasının etkilerini en fazla hissedenler arasında fotokopiciler bulunuyor.

Hürriyet'ten Emre Eser; çok sayıda fotokopicinin bulunduğu Beyazıt'a gidip esnafla konuştu.

KARGO İLE GİDİYOR

Her yıl ekim ayı ile bölgedeki fotokopicilerde büyük bir hareketliliğin yaşandığını belirten esnaf, salgın döneminde öğrenci ile bağlantısını koparmadığını ifade ediyor. 17 yıldır İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanında bu işi yaptığını belirten Ersin Yıldız, "Her yıl olduğu gibi geçen yıl da bizim için gayet yoğun gidiyordu. Ancak ikinci dönem virüsün yayılması ile birlikte eğitim sektörü büyük bir şok yaşadı. O dönemde biz bazı fakültelerdeki öğrencilere notları kargo ile göndermeye başladık. Öğrenciler sadece kargo ücretini ödüyor. Sistemin işlediğini gördük. Zamanla öğrencilerin bu yöndeki talepleri de arttı" şeklinde konuştu.

NOTLAR HAZIR BEKLİYOR

Öğrencilerin üniversitelerde derse girme sürecinin daha da uzayacağını beklediklerini belirten Yıldız, "Online sistemde hocalar tüm notları sisteme yüklüyor. Orada bazen binlerce sayfa not olabiliyor. Bazı öğrenciler o kadar sayfa nota dijital ortamda çalışmak istemiyor. Notu fiziki olarak görmek istiyor. Biz de sosyal medya gruplarında duruluları yaparak bu dönem için de evlere not göndermeye başladık. Zaten yıllardır çoğu ders notunu elimizde hazır bulunduruyoruz. Eğer yeni bir ders veya hoca olursa o zaman da bir öğrenci vasıtası ile ulaşıp onu da dağıtıyoruz" dedi.

BU YIL İŞLER DEĞİŞTİ

Üniversitenin yanında 25 yıldır fotokopicilik yapıtığını belirten Namık Kemal Harmancıoğlu, "Öğrencilerin okula geldiği zamanlar biz bile dükkanların içinde yer bulamıyoruz. Ancak salgın başladığı anda herkes evlerine çekildi. Bu da bizim işlerin en yoğun olduğu zamana denk geldi. Hem geçen dönemi hem de bu dönemi kaçırdık. Bu dönemde en büyük problemimiz ithal kağıt ve mürekkep maliyetlerindeki artış oldu. Biz bu artışı öğrenciye yansıtmadık ancak sürdürülebilir bir ortam değil" ifadelerini kullandı.

30 yıllık esnaf Ramazan Bilgili ise özellikle son 4-5 yıldır öğrencilerin not alım alışkanlıklarının değiştiğini ve dijital dünyanın işlerini etkilediğini ifade ediyor.

SAYFASI 9 KURUŞ

Üniversite etrafında fotokopicilik yapan esnafın en yoğun olduğu dönemler içinde bulunduğumuz ekim ayı oluyor. Özellikle açıktan ve uzaktan eğitim fakültelerinde not dağıtımının başladığı bu dönem örgün öğretimde sınav haftalarının başlaması ile iyice hareketleniyor. Bir öğrencinin dönemlik not ihtiyacı binlerce sayfayı geçiyor. Nota en fazla hukuk öğrencileri harcama yapıyor. Bir yıllık bin lirayı aşıyor. Fotokopiciler öğrencilerden sayfa başına 9 kuruş ücret talep ediyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'
04 Ekim 2020 10:11		 İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
04 Ekim 2020 09:59
Koronadan ölenlerin cenaze işlemleri İslami usullere göre gerçekleştiriliyor
04 Ekim 2020 09:29		 Fiyatı 10 TL'ye düşen palamut yüz güldürdü
04 Ekim 2020 09:22
İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
04 Ekim 2020 08:47		 Kentsel dönüşüm mağdurlarından satılık arsa
04 Ekim 2020 08:31
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
04 Ekim 2020 07:19		 Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
04 Ekim 2020 06:51
Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor
03 Ekim 2020 23:28		 'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama
03 Ekim 2020 23:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:48 - Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı10:43 - Vakaları sıfırlanan ilçede, yeni vakalar görüldü10:31 - Gözaltına alınan şüpheli 48 yıldır pembe kimlikle yaşamış10:26 - Evlenecek işçilere müjde Yargıtay'dan geldi10:20 - Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isterken araç çarptı10:11 - '30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'
10:08 - Ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada09:59 - İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı09:54 - Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Çözüm masasını sabote ediyor09:45 - 5 TL'yi beğenmedi, kalasla dehşeti yaşattı09:29 - Koronadan ölenlerin cenaze işlemleri İslami usullere göre gerçekleştiriliyor09:22 - Fiyatı 10 TL'ye düşen palamut yüz güldürdü
09:16 - Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı08:57 - Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi08:47 - İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok08:41 - Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu08:31 - Kentsel dönüşüm mağdurlarından satılık arsa
08:23 - Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
2 haftaya kadar yeni müjde
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Ermenistan askerleri kaçmasın diye zincire vuruluyor
Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fizibilite 1
bütçe 1
harry kane 1
Gerçek Kişi 1
su borusu 1
Kobi 1
saski baskonia 1
İbrahim refet bele 1
Gazpacho çorbası 2
Sarayiçi 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam