Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
|04 Ekim 2020 08:41
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Adana'da 36 yıl önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Meryem Tuncel, öğrencisi olduğu üniversiteye rektör olarak döndü. Tıp Fakültesi'ni bitip doktor olarak mecburi hizmet görevi için Amasya'nın Suluova İlçesi'ni giden Tuncel, bir süre dispanserde görev yaptıktan sonra farklı yerlerde görev yaptı. Uzun süre ABD'de geçiren Tuncel, dil eğitimini de burada aldıktan sonra ABD'de, dalında çok başarılı ve dünya çapında bilinen pek çok bilim insanı ile çalışma fırsatı yakaladı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel, 36 yıl önce mezun olduğu üniversiteye hizmet etmenin gururunu yaşıyor.
BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİM
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Tuncel, uzun yıllar kaldığı Amerika'da zorlu
bir süreç geçirdiği belirterek, Amerika'da bırakacak kimsesi olmadığı için oğlunu
uykusundan kaldırıp nöbete birlikte gittiğini anlatarak, "Oğlum şu anda
26 yaşında ve benim gibi tıp okuyor. İleride iyi bir doktor olacağına inanıyorum"
şeklinde konuştu. Yaklaşık 1,5 ay önce koltuğa oturan rektör Tuncel, "Zor
bir yaşantım oldu, bugünlere kolay gelmedim. Ama dünyada çok az sayıda insanın
hayatı kolay geçiyordur" dedi.
Bir zamanlar öğrencisi olduğu üniversiteye rektör olarak dönmenin farklı bir duygu olduğunu anlatan Tuncel, gençlere da tavsiyelerde bulundu.
KENDİNİZE İNANIN
Yenilgilere, öğrenmek ve gelecek seferde daha iyiyi yapmak için bir fırsat olarak baktığını ifade eden Tuncel, "Gençler başarısızlıkları, ders çıkartıp başarıya ulaşmanın bir eşiği olarak değerlendirmeli. Uzun yıllar önce çalıştığım bölümün başkanı olan Amerikalı bir doktor arkadaşım 'Meryem aklına bir şeyi koymuşsa hayırı asla cevap olarak kabul etmez' demişti. Aslında düşündüğümde, onun çok doğru bir değerlendirme yapmış olduğunu görüyorum. Mücadeleden yılmam ama mücadele tarzım asla kavgacı ve sorun çıkarıcı bir şekilde değildir. ABD'de geçirdiğim yıllarda dünyanın pek çok yerinden, değişik kültürlerde insanlarla çalıştım ve hiç kimseyle en ufak bir kişisel sorun yaşamadım. Bence insan kendine inandığı sürece başarının sınırı yoktur ve sevgili gençlere bunu hiç unutmamalarını tavsiye ederim" diye konuştu.
MELİH TORUNLAR
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