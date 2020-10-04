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Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı

Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği' değişikliğiyle B1, C1, D1, E1, F1, G1 ara grupları eklenerek sınıf sayısı 15'e çıkarıldı
 04 Ekim 2020 09:16
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Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mali durumu yetersiz olduğu halde inşaat yaparak vatandaşları mağdur eden, mevzuata uygun binalar inşa etmediği için çökerek, yıkılarak can kayıplarına neden olan çürük müteahhitlerin elenmesi için geçen yıl 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği' yayınlamıştı.

Yönetmelikle müteahhitler iş deneyimi, teknik ve mali yeterliliklerine göre 9 gruba ayrılmıştı. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle B1, C1, D1, E1, F1, G1 ara grupları eklenerek sınıf sayısı 15'e çıkarıldı.

Böylece her bir müteahhit, sahip olduğu belgenin türüne göre belirlenen tutardaki yapım işlerini üstlenebilecek. Örneğin B grubundaki bir müteahhit A grubu düzeyinde inşaat yapamayacak. A grubu olabilmesi için gerekli deneyimi kazanıp, teknik ve mali yeterliliğe sahip olduğunda başvurusunu yenileyecek.

KONKORDATO İLAN EDENLER

Yönetmeliğin Yetki Belgesi başvurusu yapamayacaklar hükmünü düzenleyen 7. maddesinin a fıkrasında değişiklik yapıldı. Tasfiye halinde olan, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan müteahhitlere yetki belgesi verilemeyeceği hükmü kaldırıldı. Fıkrada sadece "İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilan edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen" hükmü kaldı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhit sınıflandırılmasını kendilerinin istediğini belirterek, şunları söyledi: "60 bin civarında müteahhit yetki belgesi aldı, bunun 40 binini hiç bir vasıf barındırmayan H grubu oluşturuyor. 5-10 projede bin konut yapan meslektaşlarımızın yeni sistemde 50 konut yapmalarına bile izin verilmiyor. Bu şartlarda, kentsel dönüşümün özel sektör desteğiyle yapılması mümkün değildir."
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