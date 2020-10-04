Fiyatı 10 TL'ye düşen palamut yüz güldürdü
|04 Ekim 2020 09:22
|+Aa- Yazdır
Balıkçılar, verimli bir sezon geçirirken özellikle palamut bolluğu tüketiciyi de sevindirdi.
AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, av sezonu başlayalı yaklaşık bir aylık süre geçtiğini hatırlatarak, 10 gündür palamut akını olduğunu ve fiyatların 40 liradan 10 liraya gerilediğini kaydetti.
Palamut açısından çok verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Balcı, "Oltamızı Çanakkale'ye atıyoruz palamut çıkıyor, Karadeniz'e atıyoruz palamut çıkıyor, Boğaz'a atıyoruz palamut çıkıyor." dedi.
Önceki sezonlarda günde 10 kasa olan palamut satışının bu sezon 50 kasaya yükseldiğini dile getiren Balcı, palamut bolluğunun hem satıcıları hem de müşterileri sevindirdiğini söyledi.
Balcı, sözlerini, "Balıkçılarımız hamsiden diyelim yüz kilo tutuyor, palamuttan bir ton tutuyor. Onun için de palamut tutmak gemicilerimizin daha çok hoşuna gidiyor. Hoşuna gitmek ne demek? Balıkçılarımız daha çok para kazanıyor. Çünkü, halkın talebi çok." diye tamamladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'
04 Ekim 2020 10:11
|İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
04 Ekim 2020 09:59
|Koronadan ölenlerin cenaze işlemleri İslami usullere göre gerçekleştiriliyor
04 Ekim 2020 09:29
|İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
04 Ekim 2020 08:47
|Kentsel dönüşüm mağdurlarından satılık arsa
04 Ekim 2020 08:31
|Üniversiteliler gelmedi ama ders notları ayağına gidiyor
04 Ekim 2020 08:23
|Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
04 Ekim 2020 07:19
|Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
04 Ekim 2020 06:51
|Emekli öğretmen, taşları sanat eserine dönüştürüyor
03 Ekim 2020 23:28
|'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama
03 Ekim 2020 23:18