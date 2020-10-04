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'30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Organik, yöresel, doğal gibi vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı" dedi
 04 Ekim 2020 10:11
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'30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Organik, yöresel, doğal gibi vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı" dedi.

Üzerinde organik, doğal ya da yöresel yazan her ürüne şüphe ile yaklaşılması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle internette pandemiden sonra bağışıklığı güçlendirmek adına daha çok ön plana çıkan organik, doğal veya yöresel ürün reklamları aldatıcı olabiliyor. Organik, yöresel, doğal gibi vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. Niteliksiz, içerisinde ne kullanıldığını bilmediğimiz ürünlerden kaçınmalı, yalnızca bildiğimiz üreticiden gıda alışverişi yapmalıyız. Bunun için vatandaşlarımız uyanık olmalı. Çünkü her sahtekarın başına bekçi veya polis koyma imkanı olmadığı için otokontrolü vatandaşın kendisi yapıp bu sahtekarların iştahını kabartmamalı" diye konuştu.

"Kelime oyunlarına kanarak niteliksiz gıdalar alınmamalı"

30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olamayacağını vurgulayan Bendevi Palandöken, "Pandemiyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlü olması da herkes için en önemli konu oldu. Bu ise bazı dolandırıcıların krizi fırsata çevirmesine yol açarak sahtekarların iştahını kabarttı. Öyle ki internetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda 'bağışıklık güçlendirmeye yardımcı, organik, doğal' ya da 'yöresel' yazılarak köş ekmeği, peynir, tereyağı, saman yapıştırılmış yumurta, tatlandırıcı kullanılmış bal, reçel gibi birçok gıda ürünü satılıyor. Özellikle sosyal medyada ve birçok e-ticaret sitesinde reklam üzerine reklam yapılarak, 'organik yumurta, doğal bal, yöresel tereyağı, hakiki zeytinyağı' gibi tanımlarla müşteri kazanmaya çalışılıyor. Oysaki doğal, yöresel veya organik ürün birbirinden tamamen farklı sistem ya da üretim aşamasından, birçok sertifika, izin, denetim ile vatandaşa ulaştırılır" diye konuştu.

"Bağışıklığımızı güçlendirelim derken sağlığımızdan olmayalım"

Kontrol etmeden "bağışıklığımızı güçlendirelim" diye alınan ürünler yüzünden insanların sağlığından olabileceğini belirten Palandöken, "Bazı dolandırıcılar inandırıcılığı artırmak için yumurtaya saman yapıştırıyor, kimisi tereyağının içine margarin karıştırıyor, kimisi balın içine tatlandırıcı katıyor. İthal pirinci 'yerli pirinç' diye satıyorlar. Yani vatandaşı 'organik, doğal' veya 'yöresel' diye kandırmak için akla gelmeyecek hileler yapılabiliyor. Vatandaşlar bu gibi oyunlara gelmeden, hem sağlığından hem de cebinden kaybetmemesi için çok dikkatli olmalı. Bağışıklığı güçlendirmek isterken aksine sağlığımızı kaybedebileceğimiz unutulmamalı. Gerçekten yöresel ya da organik olan ürün öncelikle fiyatından, daha sonra ise bir satıcıda binlerce bulunmamasından belli olur. İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı, doğrudan kendi bildiğimiz bir üreticiden ya da tanıdığımız esnaftan alınmalı" şeklinde vurguladı.
İhlas Haber Ajansı
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