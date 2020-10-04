Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isterken araç çarptı
|04 Ekim 2020 10:20
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, mola sırasında kaçırdığı otobüse yetişmek için kara yoluna çıkan yolcu, seyir halindeki araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şeref Oruçgüney yönetimindeki 34 STT 96 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Yazıçam mevkisindeki tesiste mola verdi. Yolculardan Talha İğneci (15), molanın ardından hareket eden otobüsün arkasından koşmaya başladı.
Tesisten uluslararası D-100 kara yoluna çıkan otobüs, kalan yolcuyu fark edip, yol kenarına park etti. Yola çıkan İğneci'ye, Murat Altay yönetimindeki 34 ANJ 539 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen İğneci'ye seyir halindeki araçlar da çarptı.
Talha İğneci olay yerinde hayatını kaybetti. İğneci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik akışının tek şeritten ilerlemesini sağladı.
Talha İğneci'nin cesedi, Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gözaltına alınan şüpheli 48 yıldır pembe kimlikle yaşamış
04 Ekim 2020 10:31
|5 TL'yi beğenmedi, kalasla dehşeti yaşattı
04 Ekim 2020 09:45
|Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım
04 Ekim 2020 07:10
|İki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
04 Ekim 2020 06:45
|Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını
03 Ekim 2020 22:21
|Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
03 Ekim 2020 21:01
|Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi
03 Ekim 2020 20:59
|Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı
03 Ekim 2020 20:17
|20 yaşındaki Büşra'dan acı haber
03 Ekim 2020 17:22
|Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti
03 Ekim 2020 17:10