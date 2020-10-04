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Bu yıl en çok bu otomobiller satıldı

Eylül sonunda binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarının lideri Fiat olurken, Fiat'ı, Renault ve Ford takip etti. En fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak belirlendi
 04 Ekim 2020 11:05
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Bu yıl en çok bu otomobiller satıldı

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

- Satış adetlerinde ilk 5 marka

Bu yılın 9 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 67 bin 201 adetle Renault ve 55 bin 673 adetle Ford takip etti.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), 43 bin 333 adetle dördüncü ve Peugeot, 25 bin 764 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışında ilk 3 değişmedi

Ocak-eylül döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 65 bin 542 adetle Renault oldu.

Renault'yu, 57 bin 470 adetle Fiat ve 33 bin 326 adetle VW izledi.

Toyota, bu dönemde 23 bin 355 adetle dördüncü, Peugeot da 22 bin 35 araç satışıyla beşinci sırada yar aldı.

- Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 9 aylık dönemde 39 bin 833 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 29 bin 796 adetle Fiat,10 bin 7 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Mitsubishi, 3 bin 962 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü ve Peugeot da 3 bin 729 adetle beşinci oldu.

- En büyük pay vergi oranları düşük olan araçların

Öte yandan, otomobil pazarı segmentlerine göre, eylül sonunda pazarın yüzde 87,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti otomobiller de 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı.

- Benzinli sedan otomobiller tercih ediliyor

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 payla yine Sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,9 payla SUV ve yüzde 24,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Eylül sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 202 bin 839 adetle yüzde 52,2 ve dizel otomobil satışları 158 bin 59 adetle yüzde 40,7 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 15 bin 781 adetle yüzde 4,1 oldu.

Ayrıca, bu dönemde 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satıldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO01131130000113113
ASTON MARTIN0141400001414
AUDI013,44013,440000013,44013,440
BENTLEY0101000001010
BMW08,5308,53000008,5308,530
CITROEN014,06314,06303,3443,344017,40717,407
DACIA017,03717,03702,5012,501019,53819,538
DS04364360000436436
FERRARI0151500001515
FIAT56,77169957,47026,6923,10429,79683,4633,80387,266
FORD2,24213,59815,84038,7831,05039,83341,02514,64855,673
HONDA11,7721,64713,41900011,7721,64713,419
HYUNDAI3,68013,85317,53305065063,68014,35918,039
INFINITI000000000
ISUZU0003114936031149360
IVECO00001,0371,03701,0371,037
JAGUAR01261260000126126
JEEP03,1023,10200003,1023,102
KARSAN00036103613610361
KIA08,6018,60101,1041,10409,7059,705
LAMBORGHINI0161600001616
LAND ROVER01,1891,18900001,1891,189
LEXUS0969600009696
MASERATI0282800002828
MAZDA01051050000105105
MERCEDES-BENZ09,6619,66103,6463,646013,30713,307
MINI08588580000858858
MITSUBISHI097697603,9623,96204,9384,938
NISSAN08,1088,108034534508,4538,453
OPEL021,33521,33501,7941,794023,12923,129
PEUGEOT022,03522,03503,7293,729025,76425,764
PORSCHE02322320000232232
RENAULT59,9705,57265,54201,6591,65959,9707,23167,201
SEAT09,1239,12300009,1239,123
SKODA015,74915,749000015,74915,749
SMART0474700004747
SSANGYONG034934902332330582582
SUBARU05385380000538538
SUZUKI01,7961,79600001,7961,796
TOYOTA21,9321,42323,355071471421,9322,13724,069
VOLKSWAGEN033,32633,326010,00710,007043,33343,333
VOLVO04,4774,47700004,4774,477
TOPLAM:156,367232,323388,69066,14738,784104,931222,514271,107493,621
Anadolu Ajansı
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