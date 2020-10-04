1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 8 ayda 69 bin 13, toplam mevduatları da 458,5 milyar lira artış gösterdi
 04 Ekim 2020 11:13
+Aa- Yazdır
8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 8 ayda 69 bin 13 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 8 ayda 69 bin 13 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı da ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 283 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 8 aylık dönemde 458 milyar 500 milyon lira artış kaydetti.

- Yurt içi yerleşik milyonerlere 60 binin üzerinde kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 8 ayda 60 bin 582 artarak 262 bin 602'ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 763 milyar 813 milyon lirası yerel para cinsi, 914 milyar 545 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 50 milyar 911 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 585 bin lira olarak hesaplandı.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 31 bin 852'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 8 bin 431 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 120 milyar 831 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 734 milyon lirası yerel para, 101 milyar 775 milyon lirası yabancı para ve 1,3 milyara lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 794 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları şöyle:

Yıllar

Mudi sayısı

Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL)

2012

54.461

373.384

2013

70.498

484.901

2014

81.398

533.544

2015

98.497

649.994

2016

115.896

775.142

2017

138.980

909.979

2018

180.126

1.109.859

2019

225.441

1.391.599

Ağustos 2020

294.454

1.850.099
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından tazminat kazandı
04 Ekim 2020 13:22		 Öğretim üyesinin tasarladığı kulaklık işitme engellilere de 'ses' oldu
04 Ekim 2020 12:59
Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir
04 Ekim 2020 12:53		 Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor
04 Ekim 2020 12:41
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
04 Ekim 2020 12:09		 Koronadan babalarını kaybeden sağlık çalışanı iki kardeşten 'tedbirlere uyun' çağrısı
04 Ekim 2020 12:01
Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi
04 Ekim 2020 11:59		 '30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'
04 Ekim 2020 10:11
İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
04 Ekim 2020 09:59		 Koronadan ölenlerin cenaze işlemleri İslami usullere göre gerçekleştiriliyor
04 Ekim 2020 09:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - İbrahim Kalın'dan Suriye uyarısı: Her an müdahale gelebilir13:28 - Bakanlık talimat verdi, 2 bin yıllık lahit hemen kaldırıldı13:25 - Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi13:22 - 24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından tazminat kazandı13:13 - Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı12:59 - Öğretim üyesinin tasarladığı kulaklık işitme engellilere de 'ses' oldu
12:53 - Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir12:41 - Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor12:40 - Doçentlik unvanı 3 yıl sonra geri alınan akdemiysen Danıştay'da kazandı12:31 - Cani baba, çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınladı12:21 - Tamirci 'geri vitesli ve 3 tekerlekli motosiklet' yaptı12:17 - Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor
12:12 - Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar12:09 - Polis memuru koronavirüse yenik düştü12:04 - Dışişleri Bakanlığından, İsrail'e yerleşim inşa planı tepkisi12:01 - Koronadan babalarını kaybeden sağlık çalışanı iki kardeşten 'tedbirlere uyun' çağrısı11:59 - Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi
11:53 - 15 kişilik minibüsten 72 kaçak göçmen çıktı, 2'si havasızlıktan ölmüş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
2 haftaya kadar yeni müjde
Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
Danıştay'dan postacıları üzecek 'otobüs' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halka Arz 1
Gayrı Sıhhi Müessese 1
Kazayağı 1
Kaçar Hanedanlığı 1
CE Belgesi 1
Mortgage 3
kaldirik 1
Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmayan tek İyi Partili 1
sabah uyanır uyanmaz kahve içmek 3
hatalı basım para 2
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam