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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak- Genel Kurulun yeni yasama yılındaki ilk işi, Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan olmak üzere 3 yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri olacak
 04 Ekim 2020 11:30
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, 2 aylık ara sonrasında yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndaki ilk işi Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan olmak üzere 3 yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri olacak.

TBMM Genel Kurulu, 6 Ekim Salı günü toplanarak Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.

Genel Kurulda daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, AK Parti, CHP ve HDP kontenjanlarından boşalan üç üyelik için seçim yapılacak.

Genel Kurulda, 7 Ekim Çarşamba günü Irak ve Suriye'deki tum terörist örgutlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ulkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Turkiye'de bulunması kapsamında izin suresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Aynı gün Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Duzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri üreten, piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeriyor.

- Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Ekim Salı günü toplanarak performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ise Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 7 Ekim Çarşamba günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.

- Grup toplantıları başlayacak

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.

AK Part TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Ekim Çarşamba günü, 6,5 ay sonra yeniden yapılacak.

Yalnızca milletvekillerinin iştirak edeceği saat 12.30'da gerçekleştirilecek grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

AK Parti'nin son Grup Toplantısı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'ta yapılmıştı.
Anadolu Ajansı
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