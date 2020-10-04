1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve eşi 86 yaşındaki Azize Görgün, kronik rahatsızlıklarına rağmen Kovid-19'u yenmeyi başardı
 04 Ekim 2020 11:59
+Aa- Yazdır
Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve 86 yaşındaki eşi Azize Görgün, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

14 çocuk, 100'ü aşkın torunu olan, koronavirüs nedeniyle ilçe merkezindeki evlerinden ayrılarak mart ayından bu yana Yumrucak köyünde yaşamaya başlayan Görgün çifti bazı belirtileri hissetmeleri üzerine test yaptırdı.

Test sonuçları pozitif çıkan çift evde tedavi altına alındı.

Kalp ve böbrek yetmezliği ile işitme kaybı bulunan, son bir yıldır da diz ağrısı şikayeti olan Mehmet Görgün ile yüksek tansiyon, KOAH, fıtık ve emboli hastası Azize Görgün evde gördükleri tedavinin yanı sıra doğal ürünlerle de beslenmeye de özen gösterdi.

Görgün çifti ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

- "Türkiye'de bu hastalıkla mükemmel derecede mücadele ediliyor"

Çiftin oğlu Mehmet Nur Görgün, AA muhabirine, anne ve babasının Kovid-19'u yenmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Virüsün bulaşma riskinin daha az olacağı düşüncesi ile pandemi sürecinde anne ve babasını Kızıltepe merkezdeki evlerinden alarak köydeki evlerine getirdiklerini ifade eden Görgün, daha sonra bazı işlerinden dolayı Rusya'ya gittiğini belirtti.

Rusya'da bulunduğu sırada anne ve babasının koronavirüse yakalandığını öğrenince hemen döndüğünü dile getiren Görgün, "Annem ve babam yaşlılardı. Hastalığa yakalanırlarsa çok zorlu geçireceklerini tahmin ediyorduk. Bu nedenle onların doğal beslenmelerine dikkat ettik. Bal, taze meyve suları, özellikle ayran ve yoğurt her gün veriyorduk. Bünyelerini güçlendirmeye çalıştık." dedi.

"25 senedir yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'de bu hastalıkla mükemmel derecede mücadele ediliyor. Devletimize bu konuda teşekkür ederiz. Sağlık çalışanları çok aktif davrandılar, kontrollerini ve takibini yaptılar." diyen Görgün, sağlık görevlilerinin her gün arayıp anne ve babasının durumuyla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Rusya'da yaşadığını ve birçok ülkede özelikle yaşlılara çok iyi bakılmadığını gördüğünü anlatan Görgün, Türkiye'nin bu konuda çok iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

"Mükemmel derecede insanlarımıza ilgi gösteriliyor, ilgileniliyor. Hani derlerdi ya, 'Türkiye sağlık açısından Avrupa gibi değil. İnsani hizmetler daha güzel oralarda.' diye. Bence Türkiye bu konuda en iyisi. Birçok konuda iyi ama bunu gözlerimizle gördüğümüz için gerçekten çok iyi. Allah devletimizden, yöneticilerden, sağlık çalışanlarından razı olsun." ifadesini kullanan Görgün, anne ve babasına gösterilen ilgiden dolayı duygulandıklarını bildirdi.

- "Babam çok zorlandı. Özellikle 4-5 günü zor atlattık"

Görgün, virüsün ileri yaşlarda çok etkili olduğunu bildiklerini, anne ve babasının aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığı bulunduğunu, bundan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Sürecin zor geçtiğine işaret eden Görgün, şöyle konuştu:

"Annem ve babamın birçok hastalığı var. Babam çok zorlandı. Hatta bir ara hastaneye götürmeyi düşündük. 4-5 gün boyunca yemek yiyemedi. Zorla ona biraz ayran biraz da taze meyve suyu verdik. İşin zor tarafı hasta olduğunun farkında değildi. Bir şey verdiğimizde 'Ağzımın tadı yok.' diyordu. Tat ve koku kaybı vardı çünkü. Ondan dolayı hiçbir şey istemiyordu. Özellikle 4-5 günü zor atlattık. Dualarımız kabul oldu. Annemin, babamın yüzü gülünce, 'Bana yemek getirin.' deyince bize huzur geldi."

Görgün, babasının yıllardır her sabah erkenden kalkıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu, sağlığına kavuşmasıyla tekrar okumaya başlamasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

- "Herkes annem ve babam gibi şanslı olmayabilir"

Birçok tedbir alınmasına rağmen virüsün yayılmaya devam ettiğine dikkati çeken Görgün, herkesten bu konuda biraz daha hassasiyet beklendiğini belirtti.

Görgün, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarından duyduğumuz kadarıyla bu hastalığın insanlar üzerinde farklı etkileri var. Annem ve babam kurtuldu. Hastalığa yakalananlar için umut verici ama bu herkes için geçerli olmayabilir, herkes annem ve babam gibi şanslı olmayabilir. Herkes mesafeye, maskeye ve temizliğe önem versin ve dikkat etsin."

- "Ömrümde böyle bir hastalık görmedim"

Kovid-19'u yenen Azize Görgün, Kürtçe yaptığı açıklamada, sağlıklarına kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına ve çocuklarına dua eden Görgün, "Ömrümde böyle bir hastalık görmedim. Özellikle sırtım ve karnım çok ağrıdı. İlk günler çok değildi ama sonraki günler çok ağrılı geçti. Başka hastalıklarım da oldu ama böyle bir hastalığı ilk kez geçirdim. İştahım kesilmişti. Azıcık da olsa ayran ve yoğurt gibi besinler tükettim. Bu hastalığa yakalananlara Allah şifa versin." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından tazminat kazandı
04 Ekim 2020 13:22		 Öğretim üyesinin tasarladığı kulaklık işitme engellilere de 'ses' oldu
04 Ekim 2020 12:59
Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir
04 Ekim 2020 12:53		 Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor
04 Ekim 2020 12:41
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
04 Ekim 2020 12:09		 Koronadan babalarını kaybeden sağlık çalışanı iki kardeşten 'tedbirlere uyun' çağrısı
04 Ekim 2020 12:01
8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu
04 Ekim 2020 11:13		 '30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz'
04 Ekim 2020 10:11
İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
04 Ekim 2020 09:59		 Koronadan ölenlerin cenaze işlemleri İslami usullere göre gerçekleştiriliyor
04 Ekim 2020 09:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - İbrahim Kalın'dan Suriye uyarısı: Her an müdahale gelebilir13:28 - Bakanlık talimat verdi, 2 bin yıllık lahit hemen kaldırıldı13:25 - Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi13:22 - 24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından tazminat kazandı13:13 - Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı12:59 - Öğretim üyesinin tasarladığı kulaklık işitme engellilere de 'ses' oldu
12:53 - Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir12:41 - Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor12:40 - Doçentlik unvanı 3 yıl sonra geri alınan akdemiysen Danıştay'da kazandı12:31 - Cani baba, çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınladı12:21 - Tamirci 'geri vitesli ve 3 tekerlekli motosiklet' yaptı12:17 - Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor
12:12 - Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar12:09 - Polis memuru koronavirüse yenik düştü12:04 - Dışişleri Bakanlığından, İsrail'e yerleşim inşa planı tepkisi12:01 - Koronadan babalarını kaybeden sağlık çalışanı iki kardeşten 'tedbirlere uyun' çağrısı11:59 - Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi
11:53 - 15 kişilik minibüsten 72 kaçak göçmen çıktı, 2'si havasızlıktan ölmüş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
2 haftaya kadar yeni müjde
Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler yer alıyor?
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dedi
Danıştay'dan postacıları üzecek 'otobüs' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komet 1
serbest bölge 1
Tabule 1
Ermenistan,Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombalaması 1
Tunç Başaran 2
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 1
marius sumudica 1
pırnal 1
Türkiye'nin hedefi Türk imparatorluğu kurmaktır 3
02.10.2020 uefa avrupa ligi grupları kura çekimi 2
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam