Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Savaş Ünal hayatını kaybetti
|04 Ekim 2020 12:09
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Koronavirüs nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Savaş Ünal hayatını kaybetti.
Kayseri'de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Savaş Ünal, bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Savaş Ünal, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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