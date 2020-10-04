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Cani baba, çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınladı

Mersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı
 04 Ekim 2020 12:31
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Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y. evinde gözaltına alındı.

Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
DHA
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