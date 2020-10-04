Bakanlık talimat verdi, 2 bin yıllık lahit hemen kaldırıldı

FARKLI BÖLÜMLERDEN MEZUN OLAN AYNI UNVANLI PERSONEL BECAYİŞ YAPABİLİR Mİ? Sözleşmeli personel bakımından, becayiş yapmak isteyen personelin görev yaptığı yerde fiilen bir yıl çalışmış olması, aynı unvana sahip olması, 4 Sayılı Cetvelde aynı unvan olsa bile hizmete alınmada farklı öğrenim şartı öngörülmüş ise (ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi) öğrenim durumlarının da aynı olması gerektiğini, aynı kıdeme sahip olma koşulu getirilemeyeceğini, bütün koşullar sağlansa bile talebin gerçekleşmesinin sözleşmeli personel için kurumun takdirine, memurlar bakımından atamaya yetkili amirin onayına bağlı olduğunu vurgulamak isteriz.