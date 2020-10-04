Bakanlık talimat verdi, 2 bin yıllık lahit hemen kaldırıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü
|04 Ekim 2020 13:28
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UNESCO'nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahitin yanına masa ve sandalye konularak oturulması üzerine İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.
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