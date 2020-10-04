Meteorolojiden iki ile kuvvetli yağış uyarısı
Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor
|04 Ekim 2020 13:42
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Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağın tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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